Afrique: Boosté par la CAN 2025 - L'Aéroport Mohammed V franchit le cap des 11 millions de passagers

31 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

Boosté par la Coupe d'Afrique des Nations 2025, l'Aéroport Mohammed V de Casablanca a enregistré, cette semaine, une performance historique en matière de trafic passagers en franchissant le cap historique des 11 millions de passagers.

Avec une part de 31% du trafic national, il confirme son rôle central dans la dynamique aérienne nationale et continentale, marquant une étape majeure dans son développement.

Sur l'ensemble de l'année, le trafic est passé de 10,5 millions de passagers en 2024 à 11,5 millions à la fin de 2025, soit une progression de 9,3%, soutenue par l'afflux de supporters, de délégations officielles et de visiteurs internationaux à l'occasion de la CAN 2025, ainsi que par le renforcement des liaisons aériennes.

Cette performance confirme la place stratégique de Casablanca, dont le trafic représente désormais 31 % du trafic global des aéroports du Royaume, faisant de l'aéroport la principale porte d'entrée du Maroc.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.