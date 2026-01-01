Afrique: CAN 2025, le programme des huitièmes de finale

Tous les favoris sont au rendez-vous des huitièmes de finale, qui offrira un duel Algérie-RDC et un duel fratricide entre la Côte d'Ivoire et le Burkina.

Décevants durant la phase de poules, Aigles du Mali et Aigles de Carthage seront opposés au Stade Mohammed VI de Casablanca, le 3 janvier.

Le même jour, à Tanger, le Sénégal, champion 2021, affrontera un Soudan qui n'aura rien à perdre après s'être qualifié par le biais d'une place de meilleur troisième.

Rappelons que les Lions seront privés de leur capitaine, Kalidou Koulibaly, suspendu.

Dimanche, le pays-hôte sera favori face à la Tanzanie. Les Lions de l'Atlas recevront les Taïfa Stars au Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat (70 000 places).

A Rabat, le petit stade Al Barid (15 000) sera le théâtre du choc entre l'Afrique du Sud et le Cameroun.

Lundi 5, à Agadir, l'Egypte devra éviter le piège béninois, tandis que le Nigeria croisera le Mozambique à Fez.

Mardi 6 janvier, la RDC devra se sublimer pour écarter l'Algérie, à Rabat.

A Marrakech, Etalons et Ivoiriens devraient également livrer une belle opposition.