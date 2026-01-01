Cote d'Ivoire: Voeux 2026 - L'Union des Houphouëtistes pour la République place l'unité nationale et la stabilité au coeur de ses priorités

À l'occasion du Nouvel An 2026, l'Union des Houphouëtistes pour la République (UHR) a adressé, ce jeudi 1er janvier 2026, ses voeux de paix, de santé, de stabilité et de prospérité à l'ensemble du peuple ivoirien.

Dans un communiqué officiel signé de son président, Valy Touré, le parti a réaffirmé son attachement indéfectible aux valeurs républicaines, socle du vivre-ensemble et du développement durable de la Côte d'Ivoire.

À l'aube de cette nouvelle année, l'UHR a mis en avant la cohésion sociale, l'intégration nationale et la bonne gouvernance comme des piliers essentiels à la consolidation de la paix. Fidèle à l'héritage du Président Félix Houphouët-Boigny, le mouvement a rappelé que l'unité nationale, le dialogue inclusif et le respect des institutions républicaines demeurent les fondements d'une nation forte et prospère.

Dans son message, l'Union des Houphouëtistes pour la République a également insisté sur la richesse que représente la diversité culturelle, ethnique et religieuse de la Côte d'Ivoire. Une diversité qui, selon l'UHR, doit être préservée et valorisée dans l'intérêt supérieur de la Nation, afin de renforcer le vivre-ensemble et le progrès partagé.

Sur le plan politique, le parti a réaffirmé sa disponibilité à accompagner le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, tout au long de son mandat. Cet accompagnement vise la mise en oeuvre efficace des politiques publiques en faveur du bien-être des populations, de la consolidation de la paix et de la poursuite du développement économique et social.

Enfin, l'UHR a renouvelé son engagement en faveur d'une gouvernance fondée sur la transparence, la responsabilité, l'équité et la justice sociale. Elle a appelé l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens, en particulier ses militants et sympathisants, à demeurer des acteurs responsables de paix, de stabilité et de cohésion sociale, au service de l'intérêt général et du rayonnement international de la Côte d'Ivoire.