Addis Ababa — Le gouvernement éthiopien accorde la priorité au renforcement de la justice transitionnelle et au dialogue national afin de lutter contre les violations des droits humains et de parvenir à un consensus sur les questions nationales les plus fondamentales, a déclaré aujourd'hui le ministre de la Justice, Hanna Araya Selassie.

Répondant aux questions des députés à la Chambre des représentants du peuple, le ministre a présenté le processus de dialogue national et les mécanismes de justice transitionnelle comme deux voies essentielles vers une paix durable.

« Le gouvernement a lancé des invitations répétées aux forces opérant dans les zones de conflit, les encourageant à résoudre leurs différends politiques par des discussions pacifiques », a-t-elle expliqué.

Selon elle, ces efforts s'avèrent efficaces, car de nombreuses factions se manifestent désormais pour s'engager de manière constructive.

La ministre a souligné que ces initiatives accordent la priorité à la guérison des communautés marquées par les violations des droits humains.

« Afin de garantir que le système judiciaire soit solidement établi et fonctionne efficacement, le gouvernement encourage un dialogue national fort tout en mettant en oeuvre la justice transitionnelle. »

Ce processus est essentiel pour créer un environnement propice à la justice, panser les blessures du passé et ouvrir la voie à une société où tous peuvent coexister harmonieusement, a précisé Mme Hanna.

La ministre a souligné l'engagement du gouvernement en faveur de la réconciliation et de la stabilité à long terme, en encourageant les discussions ouvertes et la responsabilité.

L'Éthiopie traite les griefs passés tout en amplifiant la diversité des voix, le tout dans le respect des principes constitutionnels.

« Nos efforts continus pour aligner les nouveaux cadres juridiques sur la Constitution seront encore renforcés, afin de garantir la justice et l'équité, de renforcer la confiance des citoyens et de bâtir un avenir meilleur », a-t-elle déclaré.

Les lois répressives ont été modifiées ou remplacées afin de les aligner sur la Constitution, garantissant ainsi la démocratie et les droits de l'homme.

« Le ministère de la Justice travaille en étroite collaboration avec la Chambre afin de s'assurer que les proclamations, les règlements et les directives répondent à ces normes et que les organismes régionaux bénéficient d'un soutien accru pour une mise en oeuvre efficace de la loi. »

Outre les nouvelles lois, la ministre a souligné la rapidité avec laquelle le système judiciaire adopte les technologies numériques visant à permettre aux individus de suivre leurs affaires judiciaires en ligne.

Elle a également souligné que la cybercriminalité est un problème mondial, mais a insisté sur l'engagement de l'Éthiopie à développer un environnement numérique sûr qui favorise la liberté d'expression tout en respectant les droits des personnes.