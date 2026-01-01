Soudan: Al-Burhan remercie Son Excellence le Président Erdogan, son Gouvernement et le peuple de Turquie

Le Président du Conseil de Souveraineté et Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a présenté ses remerciements à Son Excellence le Président Recep Tayyip Erdogan, à son gouvernement et au peuple de la Turquie pour leur soutien continu et inchangé au peuple et au gouvernement du Soudan.

Al-Burhan a dit, dans un tweet aujourd'hui sur la plateforme X : "Je suis très heureux de visiter le grand pays, la Turquie. Je tiens à présenter l'appréciation du gouvernement et du peuple du Soudan à Son Excellence le Président Erdogan, à son gouvernement et au peuple de la Turquie pour leur soutien constant et inchangé au peuple et au gouvernement du soudan, ainsi que pour leur souci de sa sécurité, de son unité et de sa stabilité, tout en les souhaitant le progrès et le succès continus."