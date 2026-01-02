Togo: Faure Gnassingbé appelle à une gouvernance axée sur les résultats

1 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Le président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, a reçu mardi les voeux de Nouvel An des présidents des institutions de la République et des forces vives de la Nation. Une cérémonie symbolique, placée sous le signe de la cohésion nationale et de l'engagement collectif pour un Togo paisible et prospère.

Les responsables des institutions ont adressé au président du Conseil leurs voeux de santé, de réussite et de plein succès dans la conduite de la politique de développement, de paix et de stabilité, indique un communiqué publié jeudi.

Dans son intervention, Faure Gnassingbé a rappelé l'importance des réformes issues de la Constitution du 6 mai 2024. Il a invité l'ensemble des institutions à travailler en synergie, avec plus de proximité et d'écoute, afin que les populations ressentent concrètement les effets sociaux et économiques des transformations engagées. Il a insisté sur la nécessité d'une gouvernance orientée vers les résultats et le changement des pratiques dans l'action publique.

Les défis sécuritaires ont également été évoqués, avec des félicitations adressées aux forces de défense et de sécurité pour leur rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité nationale.

La cérémonie s'est poursuivie avec la présentation des voeux des membres du gouvernement, puis de larges délégations représentant les institutions, les collectivités territoriales et les différentes composantes de la société togolaise, traduisant un élan partagé en faveur de l'unité et de la stabilité du

