À tout seigneur tout honneur. Tanger a pris l'initiative de perpétuer le souvenir d'Ibn Battuta (1304-1368), né sur son sol, en baptisant nombre de ses infrastructures au nom du célèbre voyageur et explorateur.

Ibn Battuta est une figure historique majeure de la trempe des explorateurs et navigateurs Marco Polo (1254-1324) et Christophe Colomb (1451-1506). Abou Abdallah Mohammed Ibn Abdallah Al-Lawati At-Tanji, de son vrai nom, est également l'un des voyageurs les plus célèbres du Moyen Âge.

Né à Tanger en 1304, il quitte sa ville natale à l'âge de 21 ans pour effectuer le pèlerinage à La Mecque. Des historiens considèrent ce voyage religieux comme une aventure extraordinaire, en raison de sa durée et de son trajet : quelque 120 000 kilomètres, entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie.

Des sources historiques attestent que le célèbre voyageur marocain a acquis, au cours de son périple, une solide formation religieuse, qui lui a conféré les fonctions de cadi, un magistrat musulman exerçant des fonctions civiles, judiciaires et religieuses.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De retour au Maroc, Ibn Battuta dicte ses récits à l'érudit Ibn Juzayy (1294-1340), ce qui donne naissance à la célèbre Rihla, qui comprend d'importants récits de voyage.

Décédé en 1368, Ibn Battuta demeure aujourd'hui une figure majeure, sur les plans culturel, religieux et historique. Considéré comme le Marco Polo du monde musulman, il est célébré dans de nombreux pays. Au Maroc surtout. Davantage à Tanger que dans le reste du royaume, où rien n'altère sa popularité, près de sept siècles après sa mort.

À Tanger, ville profondément historique et culturelle, Ibn Battu est le parrain de plusieurs infrastructures à vocation nationale, voire internationale. L'une des plus éloquentes manières de perpétuer son nom, son héritage et sa renommée consiste à baptiser l'aéroport international de Tanger à son nom. Cette infrastructure joue un rôle central dans la connectivité de la ville avec le reste du Maroc et le monde. Situé à Boukhalef, au sud-ouest du centre-ville, l'aéroport Ibn-Battuta est la principale porte d'entrée - et de sortie - aérienne de Tanger.

Cet honneur fait au grand explorateur du XIVe siècle, natif de cette cité du détroit de Gibraltar, évoque en même temps la vocation historique de Tanger comme carrefour de civilisations.

À Charf-Souani, avenues, cafés, hôtels et centres commerciaux perpétuent le souvenir d'Ibn Battuta

Tanger s'enorgueillit aussi d'abriter le Grand Stade Ibn-Battuta, une infrastructure stratégique, située à environ quatre kilomètres de l'aéroport. C'est l'un des plus importants complexes sportifs du Maroc. Il accueille des compétitions nationales et internationales. Tous les matchs de poule du Sénégal, pour la Coupe d'Afrique des nations de football 2025, se sont déroulés dans ce stade, une oeuvre architecturale ouverte sur le monde, qui rappelle le sens de l'aventure de son parrain. Cette infrastructure sportive est un repère urbain majeur de la ville.

Un important musée tangérois porte aussi le nom d'Ibn Battuta. Niché au coeur d'une ancienne fortification de la Kasbah de Tanger, cet espace culturel est dédié à la vie et aux périples du grand voyageur. Des cartes, des documents historiques et divers supports pédagogiques du musée retracent l'itinéraire de ses voyages entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie.

L'entreprise de valorisation de l'héritage intellectuel et culturel d'Ibn Battuta s'est propagée dans sa ville natale. D'autres infrastructures de moindre envergure que l'aéroport international et le stade omnisports de la ville portent aussi son nom. L'école publique Ibn-Battuta, située rue Allal Ben Abdellah, figure parmi les principaux établissements scolaires de la ville.

L'Institut Ibn-Battuta d'informatique et de gestion procède également de la perpétuation de l'héritage du célèbre voyageur. À Gueznaïa, une commune de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, un espace aménagé pour le développement de projets immobiliers et d'infrastructures publiques dédiés à l'expansion de Tanger porte également son nom.

Certains cafés, avenues, hôtels et centres commerciaux de la rue Ibn-Battuta, de Charf-Souani, l'un des quatre arrondissements de Tanger, témoignent de l'attachement des Tangérois à l'explorateur et voyageur, en portant aussi son nom.