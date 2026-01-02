Sénégal: Début de la construction du lycée de Passy

Passy — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a procédé, jeudi, à la pose de la première pierre du lycée de Passy (centre), qui va coûter 3,5 milliards de francs CFA.

"Une ville comme Passy doit avoir un lycée à son image. Il se trouve que nous venons de poser la première pierre de son lycée, soixante-cinq ans après notre indépendance", a dit M. Sonko.

D'une capacité d'accueil de 1 500 élèves, l'établissement d'enseignement secondaire va coûter 3,5 milliards de francs CFA, la durée de sa construction étant d'un an et demi, selon la Primature.

Le lycée sera composé de 24 salles de classe et d'un laboratoire.

"Je vais demander au ministre des Infrastructures de veiller au respect strict des normes", a affirmé Ousmane Sonko.

Le plan du lycée inclut des "innovations" d'ordre écologique, a dit Amadou Sékou Nimaga, le coordonnateur du projet de construction de cet établissement.

En revenant de Passy, le Premier ministre est passé par la ville de Fatick (centre), où il a demandé à des jeunes venus à son accueil de s'évertuer à gagner leur vie au Sénégal et d'éviter l'émigration irrégulière.

"Il faut s'investir dans de petites activités génératrices de revenus au lieu d'emprunter les voies maritimes. Pourquoi doit-on manquer de patience et aller emprunter des pirogues [pour se rendre dans d'autres pays] ?" leur a-t-il dit.

D'après M. Sonko, beaucoup d'anciens migrants gagnent maintenant leur vie au Sénégal avec l'aide d'organismes publics, dont le FONGIP, le Fonds de garantie des investissements prioritaires.

"Essayez de dérouler vos propres activités avec notre soutien, pour assurer votre autonomie", a recommandé le Premier ministre aux jeunes, les invitant aussi à s'investir dans l'agriculture, l'élevage ou d'autres secteurs.