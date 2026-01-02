Sénégal: Début de la construction du lycée de Passy

1 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Passy — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a procédé, jeudi, à la pose de la première pierre du lycée de Passy (centre), qui va coûter 3,5 milliards de francs CFA.

"Une ville comme Passy doit avoir un lycée à son image. Il se trouve que nous venons de poser la première pierre de son lycée, soixante-cinq ans après notre indépendance", a dit M. Sonko.

D'une capacité d'accueil de 1 500 élèves, l'établissement d'enseignement secondaire va coûter 3,5 milliards de francs CFA, la durée de sa construction étant d'un an et demi, selon la Primature.

Le lycée sera composé de 24 salles de classe et d'un laboratoire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Je vais demander au ministre des Infrastructures de veiller au respect strict des normes", a affirmé Ousmane Sonko.

Le plan du lycée inclut des "innovations" d'ordre écologique, a dit Amadou Sékou Nimaga, le coordonnateur du projet de construction de cet établissement.

En revenant de Passy, le Premier ministre est passé par la ville de Fatick (centre), où il a demandé à des jeunes venus à son accueil de s'évertuer à gagner leur vie au Sénégal et d'éviter l'émigration irrégulière.

"Il faut s'investir dans de petites activités génératrices de revenus au lieu d'emprunter les voies maritimes. Pourquoi doit-on manquer de patience et aller emprunter des pirogues [pour se rendre dans d'autres pays] ?" leur a-t-il dit.

D'après M. Sonko, beaucoup d'anciens migrants gagnent maintenant leur vie au Sénégal avec l'aide d'organismes publics, dont le FONGIP, le Fonds de garantie des investissements prioritaires.

"Essayez de dérouler vos propres activités avec notre soutien, pour assurer votre autonomie", a recommandé le Premier ministre aux jeunes, les invitant aussi à s'investir dans l'agriculture, l'élevage ou d'autres secteurs.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.