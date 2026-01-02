Afrique: 'À la CAN 2025, presque tous les favoris ont assumé leur statut en phase des poules', observe l'ancien gardien Khalid Fouhami

Les favoris de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025 ont assumé leur statut durant la phase des poules, a signalé Khalid Fouhami, un ancien gardien du Maroc, qui est tout de même surpris par l'élimination du Gabon.

"Dans la phase des poules, les favoris se sont détachés. Il n'y a pas eu de grandes surprises, sauf le Gabon. On attendait mieux de son équipe, qui a des joueurs d'expérience évoluant dans de bons clubs", a analysé Fouhami dans un entretien avec l'APS, à Tétouan, dans le nord du Maroc.

Il juge le niveau de la CAN 2025 globalement élevé.

"Certaines équipes, celle du Sénégal par exemple, sont très fortes et bien organisées, avec de bons joueurs. Cela nous promet des matchs de très haut niveau", a signalé l'ancien gardien des Lions de l'Atlas.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Le Sénégal est une très grande équipe, comme le Maroc [...] Dans l'équipe sénégalaise, il y a beaucoup de joueurs talentueux, beaucoup de force, de vitesse et de puissance", observe Khalid Fouhami, ajoutant : "En attaque, Nicolas Jackson et Sadio Mané sont un mélange d'expérience et de jeunesse, de force et de vitesse. Le Sénégal a une équipe solide et expérimentée, sur laquelle il faut compter."

Fouhami est d'avis, concernant le Sénégal, que "toutes les conditions de jeu sont optimales pour permettre aux joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes".

L'ancien footballeur pense que l'équipe du Maroc, le pays organisateur de la CAN 2025, s'est bien comportée durant la phase des poules. "Ce n'est jamais évident pour une équipe qui joue à domicile, car il y a beaucoup d'attentes et de pression. Pourtant, le Maroc a su gérer le premier tour", a-t-il analysé.

"Le premier match du Maroc, contre les Comores, a été très compliqué, mais les [Lions de l'Atlas] ont su faire le nécessaire pour marquer le but qu'il fallait", a ajouté l'ancien footballeur.

"Lors du deuxième match, il y a eu beaucoup de critiques, mais cela a finalement été un mal pour un bien. Cela a permis au sélectionneur de faire les changements nécessaires au troisième match. L'équipe a été très bonne dans l'organisation et dans le jeu", a-t-il expliqué, ajoutant : "Il reste encore du chemin à faire. Rien n'est garanti. Il faut continuer à travailler."

Khalid Fouhami s'attend à ce que l'équipe du Maroc soit bien organisée défensivement, avec un bloc compact et des lignes serrées, lors des huitièmes de finale, contre la Tanzanie.

"Il faudra être imaginatif et créatif pour prendre cette équipe à la gorge, la bousculer quand on a le ballon et multiplier les mouvements pour la déstabiliser", recommande-t-il à l'équipe marocaine.

Fouhami rappelle que le Maroc a l'avantage de jouer à domicile. "Ce ne sera pas facile, mais nous avons toutes les cartes en main, puisque nous jouons chez nous. Nous connaissons la qualité de nos joueurs et leur volonté de rendre heureux ce peuple qui attend avec impatience cette coupe qui nous échappe depuis cinquante ans."

Le Maroc a remporté la CAN une seule fois, en 1976.

"Cette année, tout le monde s'attend à nous voir en finale. Il y a beaucoup de pression et d'attentes, mais les conditions pour [remporter la CAN] sont réunies. L'équipe est soutenue par le peuple", a dit Khalid Fouhami.