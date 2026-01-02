Gambie: Au moins 7 morts et de nombreux disparus après le naufrage d'un bateau de migrants

En Gambie, au moins sept personnes migrantes ont trouvé la mort et plusieurs autres sont portées disparues après le naufrage de leur embarcation dans la nuit du 31 décembre, alors qu'elles tentaient de rejoindre l'Europe par la route migratoire de l'Atlantique, ont annoncé les autorités.

Dans un communiqué, le ministère de la Défense indique être informé d'« un accident maritime tragique impliquant un bateau transportant présumément plus de 200 migrants ». L'embarcation aurait chaviré vers minuit, dans la nuit du 31 décembre, au large de Jinack, dans la région de North Bank, au nord-ouest du pays.

Alertée par un appel de détresse, la marine nationale gambienne a lancé une opération de recherche et de sauvetage aux environs d'une heure du matin. Plusieurs navires militaires ont été mobilisés, avec l'appui d'un bateau de pêche. L'embarcation a finalement été retrouvée échouée sur un banc de sable.

Selon le ministère, 96 personnes ont été secourues et reçoivent actuellement des soins médicaux. Parmi elles, dix sont dans un état grave. « Malheureusement, sept corps ont été repêchés et de nombreux passagers sont portés disparus », précise encore le communiqué.

Les autorités indiquent par ailleurs que certaines victimes ne sont pas de nationalité gambienne. Des vérifications sont en cours afin d'établir leur identité.

Des points de départ de plus en plus éloignés

Des milliers de personnes originaires d'Afrique de l'Ouest tentent depuis des années la migration clandestine depuis les côtes de leurs pays en empruntant la périlleuse route de l'Atlantique pour gagner l'Europe, principalement via l'archipel espagnol des Canaries, à bord d'embarcations surchargées et souvent vétustes.

Ce nouveau drame illustre une fois encore l'extrême dangerosité de la route migratoire de l'Atlantique. Le renforcement récent des contrôles maritimes au Sénégal, en Mauritanie et au Maroc a conduit de nombreux candidats au départ à s'éloigner vers le sud, notamment depuis les côtes de la Gambie et de la Guinée, allongeant les traversées et accroissant les risques en mer.

Dans son communiqué, le gouvernement gambien présente « ses sincères condoléances aux familles endeuillées et à toutes les personnes affectées par ce tragique incident » et réaffirme « son engagement à lutter contre l'émigration clandestine ».