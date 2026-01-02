Sénégal: Décentralisation - La mise en oeuvre de l'Acte 4 annoncée pour 2026

2 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Ibrahima Ndiaye

Le Gouvernement entend donner une nouvelle dimension à la décentralisation avec la création de l'Acte 4 qui se chargera de corriger les incohérences de l'Acte 3. Une annonce faite, mardi dernier, lors de la clôture du centenaire de la commune de Khombole.

THIÈS - Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a annoncé la mise en œuvre de l'Acte 4 de la décentralisation, durant l'année 2026, afin de corriger les incohérences de l'Acte 3. Il a saisi l'occasion, mardi dernier, de la cérémonie de clôture des activités du centenaire de la commune de Khombole, dans le département de Thiès, pour répondre à une interpellation du maire Maguèye Boye. Selon ce dernier, Khombole a été érigée en commune de moyen exercice en 1925 par le colon.

Elle a évolué jusqu'en 1962 avant d'être rangée aux oubliettes du fait d'un conflit politique entre Mamadou Dia et le président Senghor. Aujourd'hui, elle est restée confinée sur un territoire d'abord de 4 kilomètres carrés avant de connaître une petite extension la portant à seulement 5,5 kilomètres carrés en 2014. À en croire le maire, les populations sont obligées de se rendre dans les communes limitrophes et voisines que sont Ngoundiane, Touba Toul, Ndiayene Sirakh ou encore Thiénaba pour solliciter des terrains à usage d'habitation.

Selon le ministre, le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé, le mardi 30 décembre, le comité de pilotage de l'Acte 4 qui doit consolider les travaux sur les concertations décentralisées pour la mise en œuvre des Pôles territoires. Moussa Bala Fofana a informé que des spécialistes de la décentralisation se sont réunis pendant deux jours, les 29 et 30 décembre, pour peaufiner les travaux de concertations sur l'Acte 4 pour que celle-ci puisse prendre en compte toutes les recommandations afin d'éviter les pièges de la précédente réforme.

Le ministre a salué la célébration du centenaire de la commune marquée par des panels, des conférences sur la planification de la transformation et du développement de Khombole. À l'en croire, s'il a accepté de présider cette cérémonie de clôture, c'est pour inviter les autres communes à suivre l'exemple de Khombole. Moussa Bala Fofana a félicité le maire pour son leadership local de même que son conseil municipal qui a accepté de mettre l'intérêt des Khombolois au-dessus de tout.

