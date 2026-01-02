Sénégal: Recettes budgétaires - Les Douanes franchissent le cap historique des 1 286 milliards FCfa

Les douanes sénégalaises ont réalisé, en 2025, une performance historique dans la mobilisation des recettes budgétaires, en dépassant largement l'objectif de recouvrement fixé par la loi de finances, selon des données arrêtées au 31 décembre 2025.

Au titre de l'exercice budgétaire écoulé, les liquidations douanières ont atteint un montant record de 1 618,4 milliards de francs Cfa. Ces liquidations sont constituées aussi bien des recettes proprement douanières que de celles collectées pour le compte d'autres administrations et organismes, notamment la Direction générale des Impôts et des Domaines (taxes intérieures de consommation), ainsi que l'Uemoa et la Cedeao à travers les prélèvements communautaires.

En matière de recouvrement, les Douanes ont réalisé 1 286,1 milliards de francs Cfa, contre un objectif annuel de 1 246,2 milliards de francs Cfa, soit une plus-value de 39,9 milliards de francs Cfa. Comparées aux réalisations de 2024, ces performances traduisent une progression de 103,6 milliards de francs Cfa.

Très attendues sur le recouvrement des recettes budgétaires, les Douanes ont ainsi relevé le défi « de fort belle manière ». Les 1 286,1 milliards de francs Cfa recouvrés correspondent aux recettes issues de la fiscalité douanière et représentent la contribution directe de la Direction générale des Douanes au Budget national, souligne la note transmise.

Les résultats de 2025 sont qualifiés d'inédits, dans la mesure où, pour la première fois, les liquidations de recettes comme les recouvrements atteignent respectivement les seuils de 1 618,4 milliards et 1 286,1 milliards de francs Cfa. Ils traduisent l'engagement résolu des Douanes à jouer pleinement leur rôle dans l'atteinte de la souveraineté budgétaire, option politique portée par les hautes autorités.

Plusieurs facteurs expliquent cette prouesse, notamment le renforcement de la cadence de régularisation des recettes issues des importations de produits pétroliers, une meilleure maîtrise de l'assiette des produits porteurs de recettes, ainsi qu'une amélioration de la lutte contre la fraude commerciale.

S'y ajoutent le renforcement des contrôles douaniers grâce à l'exploitation du renseignement commercial et de l'analyse de données, la poursuite de la dématérialisation et de la digitalisation des services, y compris au niveau des unités intérieures, et l'instauration d'un climat de confiance et de dialogue permanent avec les acteurs de l'écosystème du dédouanement.

La même détermination a été observée dans la lutte contre le trafic illicite et la criminalité transnationale organisée. À ce titre, les Douanes ont procédé, en 2025, à la saisie de 1 374 kilogrammes de produits illicites, pour une contrevaleur estimée à plus de 82,4 milliards de francs Cfa, ainsi qu'à l'interception de faux médicaments dont la valeur marchande avoisine 2 milliards de francs Cfa.