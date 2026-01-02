Sénégal: Décès d'El Hadji Thierno Diakhaté, figure de l'Islam et de la diplomatie

2 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

La communauté musulmane du Sénégal est en deuil avec le rappel à Dieu ce jeudi 1er janvier 2026 de El Hadji Thierno Diakhaté, ancien ambassadeur et commissaire au pèlerinage à la Mecque.

Originaire de Diourbel et fervent talibé mouride, El Hadji Thierno Diakhaté était un proche de feu Serigne Bara Fallilou Mbacké, khalife général des Mourides de 2007 à 2010.

Au cours de sa carrière, El Hadji Thierno Diakhaté a exercé des fonctions prestigieuses, notamment en tant qu'ambassadeur du Sénégal à Mascate (Sultanat d'Oman) et représentant de la Ligue Islamique Mondiale à Paris. Son engagement pour le Sénégal et la Oummah islamique a été marqué par la rigueur, l'excellence et le respect des valeurs de service, d'ouverture et de dialogue.

«Fidèle jusqu'à son dernier souffle »

Dans un hommage parvenu au Soleil Digital, Serigne Cheikhouna Bara Fallilou Mbacké a salué « un homme d'exception, dont la disparition laisse un vide profond au sein de la communauté nationale, de la Oummah islamique et de la famille mouride. »

Il a rappelé le parcours intellectuel et spirituel du défunt, fils adoptif de Serigne Bara Fallilou, « fidèle jusqu'à son dernier souffle et porteur de l'héritage spirituel reçu, alliant sagesse, rectitude morale et conscience de mission. »

Serigne Cheikhouna Mbacké a également souligné les qualités humaines de El Hadji Thierno Diakhaté. « Un homme de culture, un esprit éclairé, mais surtout un fidèle mouride dont le cœur battait au rythme de l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba», a-t-il écrit.

Après une longue maladie supportée avec patience et dignité, El Hadji Thierno Diakhaté a rendu l'âme, laissant derrière lui le souvenir d'un serviteur de Dieu, d'un patriote exemplaire et d'un homme de devoir.

