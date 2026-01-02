Congo-Kinshasa: Festivités de fin d'année - Plus de 460 présumés kulunas interpellés dans le cadre de l'opération Ndobo à Kinshasa

2 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Environ 464 gangsters urbains communément appelés Kulunas ont été interpellés en cette période de festivités de fin d'année à Kinshasa, rapporte le ministère chargé de la Sécurité sur son compte X.

Le constat a été fait jeudi 1eᣴ janvier 2026 par le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Shabani Lukoo, lors d'une tournée d'inspection dans plusieurs commissariats urbains de la capitale dans le cadre de cette opération.

Les résultats enregistrés indiquent que la commune de Masina bat le record, avec près de 250 personnes interpellées :

·Mont-Ngafula : 45 kuluna interpellés

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

·Kintambo : 30 interpellations

·Gombe (Camp Lufungula) : environ 40 interpellations

·Kalamu : 51 interpellations

·Limete : 56 interpellations

·Masina (Tshangu) : 242 interpellations

Total : 464 individus appréhendés.

Cette opération, qui doit s'entendre sur tout le territoire national, est déjà déployée dans dix de vingt-six provinces de la RDC. Elle s'inscrit dans la dynamique du renforcement de la lutte contre la criminalité urbaine, ainsi que de la protection des populations et de leurs biens, selon le ministère de l'Intérieur et Sécurité.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.