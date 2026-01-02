Environ 464 gangsters urbains communément appelés Kulunas ont été interpellés en cette période de festivités de fin d'année à Kinshasa, rapporte le ministère chargé de la Sécurité sur son compte X.

Le constat a été fait jeudi 1eᣴ janvier 2026 par le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Shabani Lukoo, lors d'une tournée d'inspection dans plusieurs commissariats urbains de la capitale dans le cadre de cette opération.

Les résultats enregistrés indiquent que la commune de Masina bat le record, avec près de 250 personnes interpellées :

·Mont-Ngafula : 45 kuluna interpellés

·Kintambo : 30 interpellations

·Gombe (Camp Lufungula) : environ 40 interpellations

·Kalamu : 51 interpellations

·Limete : 56 interpellations

·Masina (Tshangu) : 242 interpellations

Total : 464 individus appréhendés.

Cette opération, qui doit s'entendre sur tout le territoire national, est déjà déployée dans dix de vingt-six provinces de la RDC. Elle s'inscrit dans la dynamique du renforcement de la lutte contre la criminalité urbaine, ainsi que de la protection des populations et de leurs biens, selon le ministère de l'Intérieur et Sécurité.