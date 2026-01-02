Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 02 janvier 2026

revue de presse

Guinée : Mamady Doumbouya, une victoire écrasante mais contestée

En Guinée, le verdict est tombé : le général Mamady Doumbouya, chef de la junte au pouvoir depuis le coup d’État de 2021, a remporté l’élection présidentielle avec plus de 86 % des voix, selon des résultats partiels.

Une victoire écrasante, mais qui laisse un goût amer à ceux qui dénoncent un scrutin truqué et une opposition muselée. À Conakry, certains célèbrent cette victoire, perçue comme une légitimation du pouvoir de Doumbouya. Mais derrière ces chiffres 80,95 % de participation selon les autorités se cache une réalité plus complexe.

Le principal rival du général, Yéro Baldé, un ancien ministre de l’éducation, n’a obtenu que 6,51 % des voix. Un score qui reflète l’absence des figures historiques de l’opposition, exclues ou exilées. (Source : Africanews)

Madagascar : Cinq cas confirmés de variole du singe à Mahajanga

Madagascar fait face à l’apparition de nouveaux cas de Mpox, également connue sous le nom de variole du singe. Selon les résultats des analyses réalisées par le laboratoire LA2M et l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM), cinq cas confirmés ont été recensés dans le fokontany d’Ambovoalanana, situé dans le district de Mahajanga I, région Boeny. L’annonce a été faite officiellement par le ministère de la Santé publique, qui se veut rassurant quant à la prise en charge rapide et coordonnée de la situation. (Source : Madagascar Tribune)

RDC au Conseil de sécurité ONU : Un retour stratégique pour la paix à l’Est

Plus de trois décennies après y avoir siégé pour la dernière fois, la République démocratique du Congo réintègre, en ce début d’année 2026, le cercle restreint des membres non permanents du Conseil de sécurité de l’ONU. Cette élection, obtenue en juin 2025 avec un soutien massif de 183 voix sur 187, marque un tournant majeur pour la diplomatie congolaise.

Elle intervient à un moment critique, alors que l’Est du pays est en proie à une recrudescence de violences que Kinshasa qualifie sans ambages de « guerre d’agression » menée par le Rwanda. Ce mandat 2026-2027 est-il la clé pour enfin voir appliquer les résolutions internationales et rétablir une paix durable ? (Source : Congo Quotidien)

Gambie: Au moins 7 morts, de nombreux disparus dans le naufrage d’un bateau de migrants

Au moins sept personnes migrantes sont mortes noyées et un nombre inconnu d’autres sont portées disparues au large de la Gambie après le naufrage nocturne de leur bateau qui transportait présumément plus de 200 personnes, parmi lesquelles 96 ont pu être secourues, a annoncé jeudi le gouvernement gambien.

« Le gouvernement est informé d’un accident maritime tragique impliquant un bateau transportant présumément plus de 200 personnes migrantes, et qui aurait chaviré vers minuit dans la nuit du 31 décembre au large de Jinack, dans la région de North Bank », dans le nord-ouest de la Gambie, selon un communiqué du ministère gambien de la Défense transmis à l’AFP. (Source : AFP)

Gabon : Hermann Immongault nommé vice-président du gouvernement

Le président gabonais a procédé, le 1er janvier, à un remaniement gouvernemental marqué par la nomination d’un nouveau vice-président du gouvernement, suivie de la publication de la liste des membres du nouveau gouvernement.

Hermann Immongault, jusque-là ministre de l’Intérieur, a été nommé vice-président du gouvernement gabonais par décret du président de la République, dans le cadre d’un remaniement gouvernemental, a annoncé ce jeudi la Secrétaire générale de la Présidence de la République, Murielle Minkoue Mezui Mintsa Mi-Owono.

Selon la déclaration officielle lue par la Secrétaire générale de la Présidence, le décret de nomination a été signé à Koulamoutou le 1er janvier 2026. (Source : Apanews )

Nigeria : La Banque Centrale anticipe une croissance de 4,49% du PIB en 2026 et une inflation ramenée à 12,94%

La Banque centrale du Nigeria (CBN) affiche un optimisme mesuré pour l’horizon 2026. Dans ses dernières perspectives macroéconomiques publiées mardi, l’institution anticipe une croissance économique de 4,49% et une inflation moyenne ramenée à 12,94%, contre 21,26% en moyenne en 2025. Ces projections traduisent la confiance progressive des autorités monétaires dans les effets des profondes réformes engagées depuis deux ans par l’administration du président Bola Tinubu.

Cette amélioration attendue repose avant tout sur une stabilisation accrue du marché des changes, un redressement de la production pétrolière et la montée en puissance de réformes structurelles dans des secteurs clés, notamment l’énergie, la fiscalité et la politique de change. Selon la CBN, ces ajustements commencent à produire des résultats tangibles, tant sur le front de la croissance que sur celui de la désinflation. (Source : Madis Invest)

CAN 2025 : l’Afrique de l’Ouest frappe fort et place six nations en huitièmes de finale

Sénégal, Nigeria, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Mali et Bénin : l’Afrique de l’Ouest réalise un carton plein à la CAN 2025. Une domination qui confirme la vitalité du football ouest-africain.

La phase de groupes à peine refermée, un constat s’impose : l’Afrique de l’Ouest domine la TotalEnergies Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025. Les six nations engagées dans la compétition ont toutes validé leur billet pour les huitièmes de finale, une performance rare qui témoigne de la solidité et de la profondeur du football dans cette région du continent. (Source : Africa Radio)

Afrique du Sud : Pretoria accueille l’exercice naval Brics Plus du 09 au 16 janvier 2026

Le gouvernement sud-africain a annoncé que le pays va accueillir un important exercice naval BRICS Plus dans ses eaux territoriales du 9 au 16 janvier 2026, ont informé mercredi les médias internationaux.

» Le ministère de la Défense a confirmé que l’exercice se déroulera au large du Cap, sous commandement chinois, et impliquera les marines du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de l’Afrique du Sud, de l’Egypte, de l’Ethiopie, de l’Iran, de l’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis et de l’Indonésie« , ont indiqué les sources.

Selon les sources, le programme sera axé sur la sécurité maritime, l’entraînement à l’interopérabilité et la protection des principales routes commerciales, reflétant le rôle croissant du BRICS Plus dans la coopération mondiale en matière de sécurité. L’Iran y participe pour la première fois aux côtés de la Russie et de la Chine. (Source : Agence Congolaise de Presse)

Brussels Airlines fait voyager les papilles africaines à 10 000 mètres d’altitude

À partir de ce 1er janvier 2026, la compagnie belge célèbre la richesse culinaire du continent africain. Brussels Airlines lance officiellement son programme de restauration inspiré des cuisines traditionnelles du continent. Une initiative qui confirme l’ancrage africain de la compagnie belge, première en Europe à proposer une telle immersion gustative à bord.

La philosophie de Brussels Airlines est claire : transformer chaque vol en une expérience personnalisée. Philip Mortier, responsable du produit à bord, décrit cette ambition comme celle d’un « boutique hôtel dans les airs », où chaque passager doit se sentir chez lui.

Les nouveaux menus africains s’inscrivent pleinement dans cette vision. Qu’il s’agisse pour un voyageur de savourer une dernière fois les saveurs de son pays avant de rejoindre l’Europe, de prolonger l’atmosphère de vacances ou simplement de découvrir de nouvelles traditions culinaires, l’offre se veut universelle et authentique. (Source : Afrik.com)

Tchad : Succès Masra et Idriss Youssouf Boy ne sont pas graciés

Arrêté le 16 mai 2025, le quadragénaire a été condamné le 9 août à 20 ans de prison, notamment pour diffusion de messages à caractère haineux et xénophobe, incitation à la violence et à la révolte et complicité de meurtre.

Selon l’accusation, un audio de l’ancien Premier ministre serait à l’origine des événements malheureux de Mandakaou, une localité de la province du Logone occidental où une quarantaine de personnes ont été massacrées le 14 mai 2025.

Mais le camp du principal opposant au pouvoir de N’Djaména a toujours avancé la thèse d’un procès politique pour l’écarter des prochaines échéances électorales. (Source : Tchad Infos)