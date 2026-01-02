Ethiopie: Le leadership du Premier ministre Abiy en décembre accélère le développement et l'influence mondiale du pays

Addis Ababa — En décembre 2025, le Premier ministre Abiy Ahmed a mené une série d'initiatives nationales et internationales de haut niveau, faisant progresser le programme de développement de l'Éthiopie tout en renforçant son influence régionale et mondiale croissante.

L'un des moments forts a été la visite officielle du Premier ministre indien Narendra Modi. Au cours de leurs réunions, les deux dirigeants ont exploré les moyens d'approfondir la coopération stratégique dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la numérisation et du tourisme.

La visite a abouti à plusieurs accords historiques, notamment une assistance administrative mutuelle en matière douanière, la création d'un centre de données au sein du ministère éthiopien des Affaires étrangères et un mémorandum sur la coopération en matière de maintien de la paix des Nations unies.

Les Premiers ministres Abiy et Modi ont également pris la parole lors d'une session conjointe du Parlement éthiopien, reflétant l'importance croissante des relations entre l'Éthiopie et l'Inde dans les contextes bilatéral et multilatéral.

Sur le plan continental, le Premier ministre Abiy a collaboré étroitement avec ses partenaires africains et régionaux. Il a rencontré le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Claver Gatete, et le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, afin de discuter des efforts de collaboration pour la COP32 en 2027, en mettant l'accent sur les solutions menées par l'Afrique et le leadership régional.

Au niveau régional, il a accueilli le président somalien Hassan Sheikh Mohamud et le président kenyan William Ruto pour des visites de travail, au cours desquelles ils ont eu des discussions fructueuses sur le renforcement de la coopération bilatérale, la promotion de la paix régionale et la promotion du développement durable dans la Corne de l'Afrique.

Au niveau national, le Premier ministre Abiy a franchi une étape importante avec le lancement officiel de Digital Ethiopia 2030, qui s'appuie sur les succès de Digital Ethiopia 2025. Cette stratégie vise à élargir l'accès au numérique, à garantir l'égalité des chances pour tous les citoyens et à renforcer la confiance entre le public et les institutions gouvernementales.

Dans le cadre de cette initiative, l'Éthiopie prévoit d'augmenter considérablement le nombre d'abonnés mobiles, d'étendre la couverture 5G à 100 villes, de développer les paiements numériques, de moderniser les systèmes commerciaux et de mettre en place un écosystème d'intelligence artificielle robuste ainsi qu'une infrastructure de cybersécurité résiliente. Le Premier ministre a souligné que l'électricité et la connectivité Internet sont des facteurs essentiels, s'engageant à les étendre à l'ensemble du pays afin de soutenir une croissance numérique inclusive et centrée sur les personnes.

Il a également souligné que le programme « Digital Ethiopia 2030 » s'inscrit dans la vision de l'État Medemer, qui met l'accent sur une gouvernance efficace, rationalisée et axée sur les citoyens.

Les célébrations de la 20e Journée des nations et des nationalités à Hoseana ont fourni une nouvelle occasion au Premier ministre Abiy de renforcer l'unité nationale.

Il a rappelé aux citoyens le potentiel de l'Éthiopie ainsi que les défis auxquels elle est confrontée, déclarant : « Un seul fil est fragile, mais plusieurs fils tissés ensemble forment une corde indestructible. » Le Premier ministre a appelé à la poursuite de la coopération, à la solidarité et à la sauvegarde des intérêts nationaux, annonçant que Jimma accueillera les célébrations de l'année prochaine.

Tout au long du mois de décembre, le Premier ministre Abiy a mis en avant la double priorité de l'Éthiopie : la modernisation intérieure et la diplomatie stratégique à l'étranger.

En favorisant l'inclusion numérique, en encourageant les partenariats régionaux et en renforçant la coopération internationale, l'Éthiopie a consolidé sa trajectoire de développement national tout en améliorant sa position régionale et mondiale.