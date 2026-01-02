Ethiopie: La conférence du Premier ministre Abiy à l'AAU met l'accent sur la responsabilité intellectuelle dans la prospérité nationale

Addis Ababa — À l'occasion du 75e anniversaire de l'université d'Addis-Abeba, le Premier ministre Abiy Ahmed, ancien élève de l'université, a donné une conférence intitulée « Le rôle des intellectuels dans la prospérité nationale ».

La conférence est présentée en présence de responsables universitaires et de hauts fonctionnaires.

Elle marque la fin d'une série de conférences et de programmes organisés au cours des dernières semaines pour commémorer cet anniversaire, selon le cabinet du Premier ministre.

L'université d'Addis-Abeba (AAU) célèbre son 75e anniversaire, marquant ainsi une étape importante dans l'histoire du premier établissement d'enseignement supérieur d'Éthiopie.

Fondée en 1950 sous le nom d'University College of Addis Ababa, l'AAU est devenue la plus ancienne et la plus grande université du pays, jouant un rôle central dans la formation de générations de dirigeants, d'universitaires et de professionnels.

Depuis plus de soixante-quinze ans, l'université contribue au développement national par l'enseignement, la recherche et le service public, tout en servant de centre de débat intellectuel, de changement social et d'excellence académique en Éthiopie et dans toute la région.