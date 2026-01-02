Angola: Luele prévoit une production de neuf millions de carats de diamant

La Société minière de Luele prévoit d’atteindre, en 2026, une production de neuf millions de carats de diamant, soit une hausse de 43 % par rapport à 2025, a indiqué mercredi (31 décembre) l’administrateur exécutif de cette société diamantifère, Rómulo Mucase.

S’exprimant lors de la cérémonie d’échanges de vœux de fin d’année, le responsable a souligné que l’entreprise entend également achever le processus de réinstallation communautaire et progresser dans la certification de la norme ISO 37301, relative au système de management de la conformité (compliance), dans un contexte défavorable marqué par la baisse des prix de commercialisation des diamants.

Il a précisé que la société demeurera fermement engagée en faveur de la protection de l’environnement, des aspects sociaux et de la gouvernance, en promouvant une exploitation minière responsable, tournée vers les communautés, le capital humain ainsi que la croissance économique durable du pays.

S’agissant de l’année écoulée, Rómulo Mucase a affirmé que les résultats obtenus ont été positifs et structurants, consolidant Luele comme un acteur stratégique du secteur diamantifère angolais.

Il a également indiqué qu’au cours de l’année 2025, plusieurs avancées majeures ont été réalisées, notamment la consolidation des opérations géologiques et minières, garantissant un développement harmonieux des activités conformément aux plans établis, ainsi qu’un niveau satisfaisant de réalisation des principaux indicateurs de production, depuis le décapage des stériles jusqu’à la récupération des diamants.

Il a par ailleurs mis en exergue la certification du Système de management intégré (SMI), avec l’obtention des normes ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement) et ISO 45001 (Santé et sécurité au travail), positionnant Luele en conformité avec les meilleures pratiques internationales et renforçant la crédibilité du secteur minier national.

Parmi les autres réalisations figurent des avancées significatives en matière d’investissement technologique, notamment le développement des études géologiques, la mise en service du deuxième broyeur, qui permettra d’augmenter sensiblement la production à partir de 2026, ainsi que le renouvellement du parc d’équipements miniers.