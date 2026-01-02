Burkina Faso: Région de Bankui - Le Premier ministre échange avec les autorités administratives et militaires

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé une audience, le mardi 30 décembre 2025 à Dédougou, aux autorités administratives et militaires de la région du Bankui, conduites par le gouverneur Babo Pierre Bassinga.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la tournée du chef du gouvernement dans les régions du Sourou et du Bankui. Une tournée marquée notamment par une visite à Di, où le Premier ministre est allé galvaniser les Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) engagés sur le théâtre des opérations de reconquête du territoire national.

A l'issue de l'audience, le gouverneur de la région du Bankui a salué la portée du message transmis par le Premier ministre, porteur des orientations du président du Faso, chef de l'Etat et chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré. « Son Excellence, monsieur le Premier ministre nous a encouragés et félicités pour le travail accompli jusqu'à présent. Il nous a invités à plus d'engagement sur le terrain, à une rupture avec un ordre ancien qui n'a pas servi les intérêts supérieurs des populations.

Une rupture paradigmatique, structurelle et systémique », a déclaré le gouverneur, Babo Pierre Bassinga. Il a également relevé l'appel du chef du gouvernement à une administration de proximité, davantage engagée aux côtés des populations, ainsi qu'à une abnégation renforcée, afin de faire de l'année 2026 une année décisive dans la reconquête du territoire et l'implémentation effective de l'offensive agro-pastorale dans les localités reconquises. Selon le gouverneur, grâce à la nouvelle architecture de sécurité impulsée par le président du Faso et au leadership des responsables des FDS, plusieurs localités auparavant sous emprise terroriste ont été reconquises.

Ces avancées ont permis, entre autres, la réinstallation des personnes déplacées internes, la réouverture des établissements scolaires du primaire au secondaire, la reprise des services de santé dans des formations sanitaires autrefois fermées, ainsi que le déploiement effectif de l'offensive agro-pastorale. La région de Bankui ambitionne ainsi de retrouver pleinement son rôle historique de grenier céréalier. Le gouverneur a, par ailleurs, indiqué que toutes les provinces de la région sont désormais accessibles par voie terrestre, un acquis salué par le Premier ministre, qui a exhorté les autorités à consolider ces résultats en 2026. Le Premier ministre a remercié le gouverneur et l'ensemble des corps constitués pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé.

Au nom du président du Faso, il a exprimé sa gratitude aux forces combattantes, soulignant que les résultats obtenus sont le fruit de leur cohésion et de leur engagement quotidien. « Nous attendons de vous 150 % d'engagement en 2026, compte tenu des défis à venir. Nous n'attendons pas des chefs de circonscription de carrière, mais des leaders. Un leader est celui qui est devant et qui montre la voie à sa population », a-t-il insisté à l'endroit des autorités administratives.

Le chef du gouvernement a du reste, livré un message d'assurance quant à l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de travail des acteurs sur le terrain. « Le gouvernement, sous le leadership du président du Faso, mettra tout en oeuvre pour que les conditions de travail soient au top. Les chantiers sont immenses et nos ennemis ne sont pas seulement les terroristes. Le combat que nous menons est un combat d'affranchissement. Il faut donc tenir et rester vigilants », a-t-il conclu.