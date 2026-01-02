Burkina Faso: Non-respect du poids du pain - Des boulangeries épinglées à Ouagadougou

La Ligue des consommateurs du Burkina, en collaboration avec la police municipale et l'agence burkinabè de normalisation de la métrologie et de la qualité, a animé une conférence de presse sur la qualité de production du pain, mercredi 31 décembre 2025, à Ouagadougou.

Le pain est bien plus qu'un simple aliment, et lorsqu'il est vendu en dessous du poids réglementaire ou fabriqué dans des conditions insalubres, c'est une fraude économique, une atteinte directe à la dignité et à la santé des consommateurs. C'est sur cette indignation que le président de la Ligue des consommateurs du Burkina(LCB), Dasmané Traoré, a livré sa déclaration liminaire au cours d'une conférence de presse, mercredi 31 décembre 2025, à Ouagadougou.

En effet, en collaboration avec la police municipale et l'Agence burkinabè de normalisation de la métrologie et de la qualité (ABNORM), la LCB a initié, lundi 29 décembre 2025, une opération de contrôle des pratiques des boulangeries dans la ville de Ouagadougou. Le président de la LCB, Dasmané Traoré, a noté que les résultats de cette opération sont édifiants. « Insalubrité des lieux, absence des documents d'autorisation d'exercice de l'activité », a-t-il relevé.

Dans ses explications, sur cinq boulangeries contrôlées, une boulangerie a été fermée pour insalubrité et exercice illégale de la profession, 2 boulangeries interpellées pour documents incomplets et insalubrité des locaux, 1 boulangerie ayant reçu les félicitations et encouragements de l'équipe pour respect du poids du pain dont la moyenne était de 176g sur une moyenne requise de 160g. En plus, une boulangerie a reçu une convocation pour documents incomplets et insuffisance de mesures d'hygiène. Dasmané Traoré a confié que l'opération a permis de constater que la réglementation seule ne suffit pas, car elle doit être accompagnée d'une vigilance citoyenne et d'une action institutionnelle ferme.

Par ailleurs, sur une centaine de boulangeries recensées par la police municipale dans la commune de Ouagadougou, a-t-il révélé, les mêmes types d'opération se sont réalisées au cours de l'année 2025. En ce qui concerne l'ABNORM, des opérations sur le poids du pain ont été menées au cours de l'année 2025 et ont concerné 198 boulangeries avec un taux de conformité de 78%. Tout en saluant la collaboration des 3 structures, le président de la LCB a réaffirmé la lutte contre les pratiques de la diminution du poids du pain, du non-respect des règles d'hygiène et de la défense des droits des consommateurs.

Pour lui, la question du pain illustre, de manière exemplaire, l'importance de la régulation qui est de protéger la santé publique, garantir l'équité et maintenir la confiance entre citoyens et institutions. « Notre objectif demeure clair : permettre à chaque Burkinabè d'accéder à des produits sûrs, conformes et respectueux de la législation », a laissé entendre Dasmané Traoré. Il a ajouté que la Ligue s'engage à accompagner les structures de l'Etat dans leur rôle régalien de la protection des consommateurs pour plus de résultats. En cette période festive, le président de la LCB a appelé chaque consommateur à rester vigilant et à dénoncer toute mauvaise pratique. Il a rassuré la détermination des 3 structures de poursuivre les actions de contrôle et de veille citoyenne, de plaidoyer au profit des Burkinabè.