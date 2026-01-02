Sénégal: Discours du 31 décembre 2025/2026, une stratégie économique centrée sur le capital humain et l'inclusion

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a décrété l'année 2026 « année de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire », inscrivant ainsi l'action publique dans une nouvelle orientation de la politique économique nationale. Entre la promotion de coopératives productives et l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse, le chef de l'État entend faire du capital humain un moteur de la transformation économique du Sénégal.

Dans son discours à la Nation du 31 décembre 2025, le président a placé l'emploi des jeunes au centre des priorités pour 2026. « Au cœur de notre Nation, la jeunesse constitue une force qui ne s'érode jamais malgré les épreuves », a-t-il déclaré, annonçant une année thématique dédiée à l'emploi et à l'économie sociale et solidaire.

Cette orientation traduit un repositionnement du discours, la jeunesse n'est plus appréhendée sous l'angle des difficultés qu'elle rencontre, notamment le chômage et la migration mais comme facteur de dynamisation de l'économie nationale.

Le chef de l'État souligne ainsi, que le potentiel démographique du Sénégal constitue un atout majeur pour son développement. Afin de matérialiser cette ambition, le gouvernement mise sur l'économie sociale et solidaire, avec la création annoncée de 1 060 coopératives productives et solidaires. Cette approche privilégie l'entrepreneuriat collectif, la territorialisation de l'emploi et la mutualisation des ressources, en rupture avec des modèles de développement plus centralisés.

Elle s'inscrit dans la continuité des résultats enregistrés en 2024, notamment le redressement de la SONACOS, qui a permis la création de plus de 2 300 emplois directs. Le soutien aux PME a également contribué à la consolidation d' environ 130 000 emplois dans le secteur privé.

Les JOJ 2026, bien plus qu'un événement sportif

L'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, premier événement olympique organisé sur le continent africain, occupe une place centrale dans ce dispositif. Pour Bassirou Diomaye Faye, ce rendez-vous « dépasse le cadre du sport » et constitue « un symbole de confiance, de capacité et d'ouverture ».

Les retombées attendues concernent la création d'emplois dans les secteurs des infrastructures, de l'hôtellerie et des services, l'attraction d'investissements étrangers, le développement du tourisme et la valorisation des compétences nationales. En mettant l'accent sur la capacité du Sénégal à « tenir ses engagements », le président adresse également un signal aux investisseurs internationaux, dans un contexte marqué par l'entrée du pays dans l'exploitation de ses ressources pétrolières et gazières.

Une vision alignée sur l'Agenda 2050

Ces choix s'inscrivent dans le cadre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 qui constitue la matrice de l'action gouvernementale. Les investissements massifs annoncés pour 2026 en témoignent : 100 milliards de FCFA destinés aux infrastructures, 50 milliards consacrés au Grand Transfert d'Eau, auxquelles s'ajoutent les enveloppes prévues pour la santé, l'éducation et l'enseignement supérieur. La relance agricole et industrielle, avec une production céréalière annoncée à plus de 2,5 millions de tonnes, complète cette stratégie en ouvrant de nouvelles perspectives d'emplois en particulier dans les zones rurales.

Des enjeux de mise en œuvre déterminants

Malgré l'ampleur des ambitions affichées, plusieurs défis restent à relever pour assurer la concrétisation de cette orientation. La viabilité économique des 1 060 coopératives annoncées, leur articulation avec le secteur privé classique, la mobilisation effective des financements effectif et la formation des jeunes porteurs de projets, constituent autant de tests déterminants.

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026, apparaissent à cet égard comme un test grandeur nature. « Il nous appartiendra d'y montrer, avec exigence, ce que le Sénégal sait offrir au monde : une jeunesse disciplinée, un peuple hospitalier et une Nation capable de tenir ses engagements », a conclu le président de la République, Cette orientation traduit la volonté des autorités gouvernement de conjuguer développement économique, inclusion sociale et valorisation du capital humain, en plaçant la jeunesse au centre du processus de transformation nationale.