Sénégal: Message du 31 décembre/Réformes institutionnelles - Les Assises entrent dans leur phase de mise en droit

2 Janvier 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Nando Cabral Gomis

Les réformes issues des Assises de la Justice et du Système politique entrent dans leur phase décisive. Dans son discours à la Nation du 31 décembre, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a annoncé la transmission prochaine à l'Assemblée nationale, des projets de textes relatifs, notamment, à la révision de la Constitution, à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) et au Code électoral.

Cette annonce constitue un marquer pour les acteurs et partisans des réformes institutionnelles de l'État. Les recommandations issues des Assises de la Justice et du Système politique s'apprêtent à franchir une étape déterminante vers leur effectivité.

En effet, lors de son adresse solennelle à la Nation du 31 décembre, le chef de l'État, a indiqué que les projets de textes afférents, seraient transmis à l'Assemblée nationale en vue de leur adoption au cours du premier trimestre 2026. « Les comités ad hoc issus des Assises de la Justice et du Système politique ont achevé leurs travaux. Ils ont permis de poser les bases d'une traduction juridique des recommandations consensuelles formulées dans un esprit de refondation », a-t-il notamment déclaré.

Poursuivant son propos, le président de la République a précisé que les projets de textes relatifs à la révision de la Constitution, à la Cour constitutionnelle, au Conseil supérieur de la Magistrature, à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), ainsi que le projet de Code électoral, seront présentés en Conseil des ministres avant d'être transmis à l'Assemblée nationale au cours du premier trimestre 2026.

Il convient de rappeler que, ces derniers jours, le Secrétariat de Sursaut citoyen a multiplié les appels en faveur de la mise en œuvre de ces réformes, mais aussi de la refondation de l'État. Par ailleurs, lors de son discours à la Nation, le chef de l'État a également précisé que les autres réformes s'inscriront dans un agenda d'adoption cohérent, aligné sur la durée du mandat et le rythme de la Nation.

