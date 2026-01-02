Sénégal: Priorité santé - L'Achèvement du centre d'oncologie de Diamniadio pour 2026

2 Janvier 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Denise Zarour Medang

Dans son discours à la nation du 31 décembre 2025, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a annoncé, dans le domaine de la santé, que le nombre d'ambulances médicalisées pour 2026 sera porté à 112. Il a relevé qu'en 2025, un nombre de 76 ambulances ont été déployées avec l'ouverture de 34 postes de santé.

«Le Gouvernement a constamment cherché à améliorer le quotidien des familles. Des structures de proximité ont été ouvertes ou réhabilitées, les plateaux techniques renforcés, le SAMU rapproché des terroirs et des maternités mises à niveau.

Cet effort s'est traduit, en 2025, par et le déploiement de 76 ambulances médicalisées» a-t-il fait savoir, dressant le bilan pour l'année écoulée en termes d'outils d'évacuation et de réceptifs sanitaires.

En termes de perspectives et d'engagements pour 2026, en plus des ambulances, le Chef de l'Etat annonce un investissement de 91 milliards de francs CFA destinés à la construction de 35 centres de santé de proximité de grand standing, à l'achèvement de l'Hôpital oncologique de Diamniadio et au renforcement des plateaux médicaux sur l'ensemble du territoire national.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2026 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.