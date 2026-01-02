Sénégal: Priorité santé - L'Achèvement du centre d'oncologie de Diamniadio pour 2026

Dans son discours à la nation du 31 décembre 2025, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a annoncé, dans le domaine de la santé, que le nombre d'ambulances médicalisées pour 2026 sera porté à 112. Il a relevé qu'en 2025, un nombre de 76 ambulances ont été déployées avec l'ouverture de 34 postes de santé.

«Le Gouvernement a constamment cherché à améliorer le quotidien des familles. Des structures de proximité ont été ouvertes ou réhabilitées, les plateaux techniques renforcés, le SAMU rapproché des terroirs et des maternités mises à niveau.

Cet effort s'est traduit, en 2025, par et le déploiement de 76 ambulances médicalisées» a-t-il fait savoir, dressant le bilan pour l'année écoulée en termes d'outils d'évacuation et de réceptifs sanitaires.

En termes de perspectives et d'engagements pour 2026, en plus des ambulances, le Chef de l'Etat annonce un investissement de 91 milliards de francs CFA destinés à la construction de 35 centres de santé de proximité de grand standing, à l'achèvement de l'Hôpital oncologique de Diamniadio et au renforcement des plateaux médicaux sur l'ensemble du territoire national.