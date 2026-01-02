Afrique: CAN 2025, Soudan-Burkina - 0-2 : le regard des Etalons tourné vers les 8es

Les Etalons ont sécurisé leur 2e place du groupe E grâce à leur victoire 0-2 face au Soudan lors de leur dernier match de poules mercredi dernier au stade Mohamed V de Casablanca. Un classement qui met la Côte d'Ivoire sur la route de l'équipe fanion du Burkina, en 8e de finale. Dans le QG des Etalons, les joueurs se projettent déjà sur le choc face aux Eléphants.

Première participation et première titularisation pour Georgi Minoungou qui avoue avoir essayé de faire de son mieux. Face au Soudan, le sociétaire de Seattle Sounders FC des Etats-Unis a été un poison permanent pour la défense de cette formation des Crocodiles. C'est d'ailleurs lui qui a été à l'origine de l'action qui a amené l'ouverture du score de Franck Lassina Traoré.

« A chaque fois que je rentre sur un terrain, je donne tout. J'essaie de donner le meilleur de moi et il y a des choses qui vont marcher et d'autres qui ne le seront pas », souligne-t-il. Georgi a apprécié positivement la qualité de jeu que ses camarades et lui ont produit face aux Crocodiles. Toute chose qui, selon lui, ne doit pas les faire tomber dans l'excès de confiance. « Nous allons continuer à travailler parce qu'il y a des matchs difficiles qui arrivent comme celui contre la Côte d'Ivoire, le pays de ma maman.

Tout le monde est motivé pour jouer contre la Côte d'Ivoire », informe-t-il. Hervé Koffi, lui, sorti sur blessure à la pause, a rassuré sur son état de santé. « Ce sont des douleurs que j'avais ressenties lors de la séance d'entrainement de mardi. Je me suis dit que c'était une douleur musculaire et ça a persisté ce soir. Je n'ai pas eu à faire des examens, mais, je pense qu'il y aura plus de peur que de mal », espère le portier de Angers.

La Côte d'Ivoire déjà en ligne de mire

Pour Hervé Koffi, la victoire face au Soudan était impérative, car, étant déjà qualifié, il le fallait pour fêter cela. Il promet qu'ils vont préparer la rencontre en fonction de l'adversaire ivoirien.

« Nous allons nous préparer en fonction de nous-mêmes et rester concentrés pour faire un grand match », assure Koffi. Et à Bertrand Traoré de renchérir : « Nous allons récupérer et bien se préparer pour bien aborder ce 8e de finale. Notre objectif est d'aller jusqu'au bout. Nous devons de ce fait passer par ce match ». Pour le capitaine des Etalons, il fallait gagner le Soudan « pour la confiance et sécuriser notre 2e place ».

Cyriaque Irié relativise et consent que les matchs de la phase de poules avec une défaite face à l'Algérie étaient « difficiles ». « Il nous fallait nous rattraper face au Soudan et ça été le cas. Nous nous sommes donné à fond pour cette victoire », se réjouit-il. Face à la Côte d'Ivoire, le sociétaire de Fribourg prévoit déjà un beau match. « C'est d'ailleurs l'adversaire que j'avais souhaité croiser en 8e », informe-t-il. Tout compte fait, les Etalons séjourneront encore quelques jours à Casablanca avant de rallier Marrakech pour leur match face aux Eléphants le 6 décembre prochain.