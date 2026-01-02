Burkina Faso: Nuit de la Saint Sylvestre - Le gouverneur du Nakambé encourage le personnel du CHR

Le gouverneur de la région du Nakambé, Yiyé Abraham Somdo, a encouragé, aux premières heures du 1er janvier 2026, le personnel de santé du centre hospitalier régional de Tenkodogo et a offert des présents au nouveau bébé de l'année qui y est né.

La tradition a encore été respectée au Centre hospitalier régional (CHR) de Tenkodogo. Dès les premières minutes de cette année 2026, le gouverneur de la région du Nakambé, Yiyé Abraham Somdo, accompagné de plusieurs responsables régionaux, s'y est rendu pour encourager le personnel de santé et offrir des présents au premier bébé. A 00 heure 05 minutes, est né le bébé Daboné. Son père, Iliassou Daboné, a dit être heureux d'avoir eu ce premier enfant de l'année au CHR de Tenkodogo. Il a remercié le gouverneur et ses collaborateurs pour l'honneur fait à sa famille et les présents offerts au nouveau-né.

Selon le médecin-gynécologue, Saidou Koutou, la parturiente est arrivée d'un centre de santé et de promotion sociale avec un travail avancé et a accouché par voie basse à 00 heure 05 minutes d'un enfant de sexe masculin, de 2,5 kg. Il a rassuré que le bébé et sa mère se portent bien. « Je souhaite le meilleur au nouveau-né afin qu'il soit un enfant béni qui grandisse dans la sagesse et puisse réussir dans ce Burkina d'aujourd'hui, éprouvé par la guerre contre le terrorisme », a déclaré Dr Koutou. Les voeux du gouverneur Somdo ont concerné aussi le nouveau bébé, mais aussi le personnel de santé de la région du Nakambé.

« Dans la nouvelle année 2026, nous avons pensé que nous devons être à l'hôpital pour être solidaire des malades qui se battent pour recouvrer la santé, mais aussi venir à la maternité pour saluer le premier enfant de 2026 », a-t-il indiqué. Pour lui, c'est un sang neuf que le pays vient de recevoir qui va se joindre au combat pour la liberté. Yiyé Abraham Somdo a souhaité au bébé Daboné de grandir dans la paix, d'incarner les valeurs du Burkinabè, notamment l'intégrité, l'honnêteté et la dignité. Il a également émis le voeu de voir ses parents l'éduquer pour qu'il soit à même de se battre pour son pays.

Car, selon le gouverneur du Nakambé, le Burkina Faso a besoin d'hommes et femmes qui se battent nuit et jour pour que le pays puisse retrouver sa souveraineté totale. « Nous avons bon espoir que cet enfant pourrait servir d'exemple pour les générations futures et nous pensons que tous ceux qui accueilleront des nouveau-nés vont travailler dans ce sens pour qu'ils soient des Burkinabè à part entière », a-t-il ajouté.

Le gouverneur Somdo a également adressé un message d'encouragement au personnel de la santé, mobilisé pour l'occasion. « Il n'y a jamais eu des rémunérations à la hauteur des efforts qui sont consentis. Il y a juste de la reconnaissance et celle-ci c'est merci », a-t-il déclaré. Il a remercié le personnel de santé pour son engagement parce qu'à son avis, les nombreuses priorités du Burkina exigent que chacun contribue à combler le gap laissé par les autres. « Pendant que les uns sont au front, d'autres doivent être à la santé et d'autres encore à l'éducation », a-t-il affirmé. Avant de quitter l'hôpital, le gouverneur du Nakambé a souhaité que 2026 soit l'année de la victoire totale du peuple burkinabè sur les forces du mal.