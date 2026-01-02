Soudan: Le SG de la CIRGL accueille l'initiative de paix du Gouvernement du pays

Le Secrétariat Général de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) accueille l'initiative de paix présentée par le gouvernement transitoire soudanais au Conseil de sécurité des Nations Unies le 22 décembre 2025.

Cette initiative offre un cadre compréhensif et prospectif visant à mettre fin à la guerre qui dure depuis presque trois ans dans le pays et qui a provoqué la pire crise humanitaire au monde.

Dans un communiqué de presse, le secrétariat de la conférence a exprimé son soutien résolu à l'initiative du Soudan, appelant à son acceptation en tant qu'approche garantissant un processus compréhensif fondé sur la justice transitionnelle, la réconciliation nationale et la large participation politique.

La Conférence internationale sur la région des Grands Lacs affirme à nouveau son engagement au dialogue mené par les Soudanais pendant la période de transition, soulignant l'importance d'établir un consensus national sur la gouvernance et l'unité dans un cadre constitutionnel unifié.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Conférence internationale sur la région des Grands Lacs est prête à accompagner le gouvernement soudanais pour la réalisation de la paix et de la stabilité et l'organisation d'élections libres et équitables pour répondre aux aspirations du peuple soudanais à la démocratie et à la stabilité.