Afrique: CAN 2025 - Le tableau des huitièmes de finale

Tous les favoris ayant répondu présent au premier tour, de nombreux chocs en haute altitude vont donc animer le début de la phase finale. Dans le haut du tableau, le Mali et la Tunisie vont s'affronter. Ce sera la 14e fois de leur histoire en match officiel, la sixième depuis 2019. L'enjeu ? Retrouver potentiellement l'ogre sénégalais en quarts de finale. Opposés au Soudan, les Lions de la Teranga ouvriront le bal le 3 janvier 2026, à 16 h.

De son côté, l'Égypte de Mohamed Salah partira favorite face au Bénin et tentera de rallier les quarts, où un choc face à la Côte d'Ivoire, qui affrontera le Burkina Faso, pourrait l'attendre.

Algérie - RD Congo

en match star

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le bas du tableau, les choses sérieuses vont rapidement commencer, avec une rencontre très indécise prévue entre l'Afrique du Sud et le Cameroun le dimanche 4 janvier 2026 à 19 h. Quelques instants plus tôt, à 16 h, le Maroc, pays hôte et grand favori de la compétition, retrouvera la Tanzanie. Les Taifa stars sont arrivés à ce stade de la compétition comme meilleur troisième, sans la moindre victoire au compteur lors de la phase de poules.

Le 5 janvier 2026 à 19 h, le Nigeria tentera de poursuivre son parcours parfait en défiant le Mozambique à Fès. Une mise en bouche avant le clou du spectacle prévu le lendemain à 16 h à Rabat : le choc de ces 8es de finale entre l'Algérie et la République démocratique du Congo, attendu par tous les observateurs de cette Coupe d'Afrique des nations.