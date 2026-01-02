Afrique: Après le Match Côte d'Ivoire Gabon - Ils ont dit...

2 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Sabine Kouakou

Christ Inao

(milieu) :

« C'est une fierté pour moi »

C'est une fierté pour moi d'être élu homme du match. J'ai commencé à jouer dans le haut niveau il y a moins de 2 ans. Aujourd'hui, je suis à ma première Can et je suis l'homme du match après ma première titularisation. Cela, grâce au collectif et à tous ceux qui m'ont mis en confiance.

Seri Jean-Mickael

(milieu) :

« Il fallait gagner ce match »

C'est un match qu'il fallait gagner pour être premier de notre groupe et permettre aux Ivoiriens de bien fêter. Ce n'était pas facile. Mais on a su revenir dans le match. Comme le coach l'a dit, c'est le collectif qui a gagné. Tous les matchs sont compliqués, car c'est la Can. Nous avons un très bon groupe. Nous nous sommes préparés à vivre ce genre de situations. Nous avons eu un match très abouti.

Jean-Philippe Krasso

(attaquant) :

« On reste humble »

Cela fait du bien de marquer. Un but qui a servi à la victoire de l'équipe, c'est encore mieux. On reste humble. Grâce à cette victoire, on a fini premier du groupe et on a le temps de préparer le prochain match. J'espère que les Ivoiriens ont bien fêté. Bonne année à tous, profitez bien de vos proches.

