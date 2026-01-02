Afrique: Côte d'Ivoire/Gabon - Emerse Faé s'explique

Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Emerse Faé, a chamboulé son onze entrant lors de la 3e et dernière journée de ce premier tour. Le technicien ivoirien a titularisé 10 nouveaux joueurs dans un match qu'il a remporté grâce à un renversement de situation en fin de partie (3-2).

« Je fais confiance à tous les joueurs. Ils ont bien travaillé lors de la préparation de cette Can et ils méritaient de jouer. Pour nous, cela ne changeait rien à notre objectif de gagner et de rester premier. C'est donc avec sérénité qu'on a changé 10 joueurs sur les 11 des deux premières journées », a expliqué coach Faé. Il ne nie cependant pas le fait que cette équipe a éprouvé des difficultés lors de la première période, encaissant deux buts en 25 minutes, avant qu'il n'effectue les premiers remplacements en seconde période

. Des remplacements tardifs qu'il a justifiés en conférence de presse d'après match. « On voulait voir leur capacité de réaction. On voulait voir dans quel état d'esprit ils allaient revenir en 2e période. Il fallait que cela vienne d'eux-mêmes. Je ne voulais pas les sanctionner directement, en les sortant à la mi-temps.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Je voulais leur laisser du temps pour revenir au score et démontrer que la première mi-temps était une erreur et qu'on pouvait gagner ce match», a-t-il développé, tout en reconnaissant que certains joueurs ont été moins bons que d'autres. Mais le plus important pour lui, c'est « le groupe », dira-t-il. « On a confiance en l'ensemble du groupe. On ne va pas commencer à jeter la pierre à quelqu'un.

On va les encourager et les garder avec nous. Le groupe restera solidaire et c'est tous ensemble qu'on ira remporter ce trophée », a rassuré l'entraîneur des Ivoiriens