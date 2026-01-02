Afrique: Ambiance - Coup de froid avant le coup de chaud

Les Ivoiriens du Maroc qui n'ont pas eu la chance de vivre les émotions de la Can 2023, avec l'équipe de Côte d'Ivoire, ont eu droit à leur dose de palpitation, mercredi, au grand stade de Marrakech, lors de la rencontre Gabon-Côte d'Ivoire (2-3).

Cueillis à froid dès le quart d'heure de la rencontre par l'équipe du Gabon, les supporters ivoiriens toujours joviales et mobilisés dans les gradins autour des Éléphants croyaient rêver lorsque la Côte d'Ivoire encaissa un second : deux buts enregistrés en vingt-cinq minutes.

La fraîcheur du grand stade de Marrakech s'est emparée de tous les supporters et des fans des Éléphants. Seuls les membres du Comité national de soutien aux Éléphants (Cnse) continuaient de donner de la voix.

Puis la première explosion de joie envahit tout le stade avant la pause grâce à la réalisation de Jean-Philippe Krasso (44e, 2-1) qui donne de l'espoir aux siens avant la pause. la reprise, les supporters se font entendre en poussant leur équipe. Le sélectionneur fait des remplacements sous les acclamations du public de plus en plus surexcité.

Les supporters sont en transe lorsque la tête de Evann Guessand, entré en cours du jeu, remet les pendules à l'heure à la 84e min (2-2). Impossible de s'assoir en cette fin de partie palpitante, les Ivoiriens sont debout et entonnent des chants à l'unisson. Ce retour en force des champions d'Afrique se confirme avec une autre tête, cette fois-ci, celle de Bazoumana Touré aux arrêts de jeu (2-3, 91e min). Ce but permet aux Éléphants d'en finir une bonne fois pour toute avec les Panthères.