Afrique: Côte d'Ivoire/Gabon (3-2) - Comment les Ivoiriens ont vécu la victoire dans les villages CAN

2 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

La Côte d'Ivoire, tenante du titre, a réussi un incroyable retour pour s'imposer 3-2 face au Gabon lors de la dernière journée du Groupe F au stade de Marrakech au Maroc, dans la soirée du jeudi 31 décembre.

Cette palpitante rencontre a été vécue avec inquiétude et joie en Côte d'Ivoire par des millions d'Ivoiriens. C'est le cas des habitants du village de Songon Agban Attié 2, dans le district d'Abidjan.

Devant les écrans dans les maquis, dans les maisons, ou au village Can du village, nombreux étaient ces hommes et femmes de tous âges qui suivaient cette rencontre décisive pour les Éléphants. Ces ivoiriens poussaient les Éléphants à la victoire par des cris lorsque le Gabon a eu une occasion de but. La trentaine de personnes qui constituaient le public au village Can de Songon Agba Attié a été assommée à la 11e minute par le but marqué contre la Côte d'Ivoire par le Gabonais Guélor Kanga.

Un froid a gagné le public. Toutefois, il continuait à pousser les Éléphants, quand à la 21e minutes, les Panthères du Gabon, par Denis Bouanga, doublent l'avantage. A cet instant précis, l'inquiétude a commencé à gagner les supporters. Certains n'hésitant pas à expliquer cette situation par le port du maillot assimilé à une malédiction.

« Quand la Côte d'Ivoire porte le maillot blanc, nous avons la malchance », affirme Severin N'Cho Yapi. Malgré tout, il y avait de l'espoir. Assis au balcon de sa résidence, Atsé N'Cho Jerôme, chef du village de Songon Agban Attié 2, continue de croire aux chances des Éléphants. « En Côte d'Ivoire, nous ne connaissons pas de découragement. Nous sommes menés 2 buts à 0.

Ce n'est rien. Nous allons remonter la pente et gagner », a-t-il rassuré. Alors que la Côte d'Ivoire était menée (2-1) nous mettons le cap sur le village Can la Fraternité de Songon carrefour Jacqueville. Ils étaient plus d'un millier de personnes à pousser les Éléphants à la victoire. Après la pause, les Éléphants ont poursuivi leur pressing et Evann Guessand a égalisé à la 84e minute. Les éloges en faveur de l'entraineur ivoirien, Emerse Faé fusaient de partout.

Celles-ci vont s'accentuer lorsque dans le temps additionnel, Bazoumana Touré a inscrit le but victorieux de la tête à la 90+1e minute, déclenchant une explosion de joie au village Can la Fraternité jusqu'au coup de sifflet finale.

