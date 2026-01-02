Maroc/Sénégal: Fouhami, ancien portier international marocain - 'El Hadji Diouf et Moussa Ndaw ont marqué ma carrière'

L'ancien gardien de la sélection marocaine lors de la CAN 2004, Khalid Fouhami, a égrené ses souvenirs relatifs au football sénégalais dans un entretien avec l'APS, rendant hommage à El Hadji Diouf, auteur du but décisif de la qualification du Sénégal au Mondial 2002, et à Moussa Ndao, figure marquante du Wydad de Casablanca qui a influencé son parcours.

L'entretien avec l'équipe de l'Agence de presse sénégalaise (APS) s'est déroulé au siège du Moghreb Atlético Tétouan, principal club de football de cette ville située à environ 60 kilomètres au sud-est de Tanger, à proximité du détroit de Gibraltar.

Dans son fief niché dans une vallée creusée par l'oued Mhannech entre les montagnes du Rif, l'ancien finaliste malheureux de la CAN 2004 a évoqué plusieurs figures du football sénégalais ayant marqué son parcours.

Khalid Fouhami a d'abord parlé d'El Hadji Diouf et de son but décisif inscrit en 2002 face au Maroc à Dakar, qui avait permis au Sénégal de se qualifier pour la première Coupe du monde de son histoire.

"Un moment que Diouf n'hésite pas à me rappeler encore aujourd'hui", a-t-il confié avec humour.

Les deux équipes avaient fait match nul (0-0) à l'aller à Rabat, le Sénégal s'étant imposé 1-0 à Dakar, lors de la manche retour, validant ainsi sa qualification pour le Mondial 2002, au cours duquel la sélection sénégalaise avait atteint les quarts de finale.

L'ancien gardien du Raja de Casablanca (2006-2008) a également évoqué Moussa Ndaw (1987-1994), ancien international sénégalais du Wydad, qu'il considère comme l'un des joueurs les plus marquants de sa carrière.

"Moussa a marqué mon enfance au Wydad. J'avais 17 ou 18 ans, alors qu'il évoluait déjà avec l'équipe senior. C'était le meilleur joueur ayant jamais évolué dans le championnat marocain", a-t-il déclaré, le qualifiant de joueur "clé et décisif".

Formé à la Jeanne d'Arc de Dakar, Moussa Ndaw a évolué dans plusieurs autres clubs avant de mettre un terme à sa carrière de footballeur en 2000. Reconverti entraîneur, l'actuel coach adjoint du club Al Nasr Sports (Libye) est également passé par les Young Africans Sports Club de Tanzanie.

Khalid Fouhami a toutefois regretté que Moussa Ndaw, milieu offensif, n'ait pas pleinement exploité tout son potentiel, malgré un passage par le club portugais du SC Farense.

Il a également cité Omar Diallo (1977-2004), ancien gardien sénégalais, qui a évolué au Raja de Casablanca et à l'Olympique Club de Khouribga (Maroc).