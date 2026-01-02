Afrique: Kalidou Koulibaly suspendu pour un match, annonce Pape Thiaw

Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, n'a écopé que d'un match de suspension après le carton qu'il a reçu contre le Bénin, a annoncé vendredi le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw.

Koulibaly a été expulsé à la 71e minute du match contre les Guépards, comptant pour la troisième journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025. Cette rencontre coïncidait avec sa 100e sélection avec les Lions.

Il s'agit de son deuxième carton rouge en équipe nationale depuis sa première sélection en septembre 2015.

Kalidou Koulibaly devient ainsi le troisième joueur sénégalais, après Sadio Mané (119 sélections) et Idrissa Gana Guèye (123), à atteindre la barre des 100 sélections.

Le Sénégal affrontera le Soudan en huitièmes de finale, samedi à 16 heures GMT, à Tanger.