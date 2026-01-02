Afrique: Deux clubs affiliés au championnat rwandais alimentent l'équipe nationale du Soudan

2 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Seynabou Ka

Al Hilal Omdurman et Al Merreikh SC, deux clubs soudanais évoluant exceptionnellement dans le championnat rwandais en raison du conflit soudanais, fournissent la grande partie de l'effectif devant affronter l'équipe nationale du Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025, samedi à 16h GMT à Tanger.

Privés de championnat depuis plusieurs mois en raison de la guerre civile déclenchée le 15 avril 2023 au Soudan, ces deux clubs ont trouvé au Rwanda le moyen de maintenir leurs joueurs en activité.

Dix internationaux soudanais sélectionnés pour la CAN évoluent à Al Hilal Omdurman, là où Al Merreikh SC compte un joueur dans l'effectif actuel de l'équipe nationale qui participe à la CAN.

La saison précédente, les deux clubs avaient participé au championnat mauritanien. Et malgré cette particularité, ils continuent d'afficher des performances honorables sur plusieurs fronts.

Engagé en Ligue des champions africaine, Al Hilal Omdurman s'est qualifié pour la phase de poules et occupe actuellement la deuxième place du groupe C, derrière Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) et devant MC Alger et le FC Saint-Éloi Lupopo (RD Congo).

En championnat rwandais, Al Hilal Omdurman pointe à la 12e place, tandis qu'Al Merreikh SC occupe la 3e position au classement.

Cette situation illustre également la solidarité du football africain, le Rwanda et la Mauritanie ayant accepté d'accueillir temporairement des clubs étrangers afin d'assurer la continuité des compétitions et de préserver la forme des joueurs.

