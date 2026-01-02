Sénégal: Saint-Louis - 'Wañ Wi', un hommage à la chanteuse et comédienne Aminata Fall

2 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — L'artiste visuel sénégalais Djibril Dramé rend hommage à la chanteuse et comédienne Aminata Fall dans sa dernière création intitulée "Wañ Wi", un projet multidisciplinaire présenté lors du Festival "Taaru Gandiol", a appris l'APS des organisateurs de cette manifestation.

Le Festival "Taaru Gandiol", qui s'est déroulé du 25 au 31 décembre 2025, met en lumière la tradition et la culture gandiolaises.

"Lundi passé, l'artiste visuel Djibril Drame a présenté à Gandiol son travail Wañ Wi, un projet de recherche artistique autour de l'oeuvre et de la figure d'Aminata Fall, chanteuse et comédienne originaire de Saint-Louis", indique un communiqué dont l'APS a reçu une copie.

Il renseigne que ce projet multidisciplinaire est le fruit d'un dialogue communautaire avec les femmes de Saint-Louis.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En résidence à l'espace "Dëkandoo" de l'association "Hahatay" pendant un mois, l'artiste établi depuis 2016 à Los Angeles, aux États-Unis, a travaillé en étroite collaboration avec les femmes de la structure "Këru Jigeen Ñi" de Gandiol, dans une démarche collective mêlant transmission, écoute et création, ajoute le texte.

Selon la même source, la restitution publique de ce travail a eu lieu dans le cadre de la 10e édition du festival communautaire "Taaru Gandiol", qui se veut un moment de partage et de convivialité.

Djibril Dramé est un artiste visuel, curateur et réalisateur sénégalais établi à Los Angeles depuis 2016.

Diplômé en journalisme et communication, il dirige une société spécialisée dans l'image, DM Media.

En 2016, Djibril participe à son premier projet de cinéma, "Le Talibé et Moi", en qualité de réalisateur, avant de sortir, en 2017, "Gardienne", un film tourné à Addis-Abeba, en Éthiopie, pour le compte d'un festival itinérant.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.