Sénégal: Saint-Louis - 'Wañ Wi', un hommage à la chanteuse et comédienne Aminata Fall

Saint-Louis — L'artiste visuel sénégalais Djibril Dramé rend hommage à la chanteuse et comédienne Aminata Fall dans sa dernière création intitulée "Wañ Wi", un projet multidisciplinaire présenté lors du Festival "Taaru Gandiol", a appris l'APS des organisateurs de cette manifestation.

Le Festival "Taaru Gandiol", qui s'est déroulé du 25 au 31 décembre 2025, met en lumière la tradition et la culture gandiolaises.

"Lundi passé, l'artiste visuel Djibril Drame a présenté à Gandiol son travail Wañ Wi, un projet de recherche artistique autour de l'oeuvre et de la figure d'Aminata Fall, chanteuse et comédienne originaire de Saint-Louis", indique un communiqué dont l'APS a reçu une copie.

Il renseigne que ce projet multidisciplinaire est le fruit d'un dialogue communautaire avec les femmes de Saint-Louis.

En résidence à l'espace "Dëkandoo" de l'association "Hahatay" pendant un mois, l'artiste établi depuis 2016 à Los Angeles, aux États-Unis, a travaillé en étroite collaboration avec les femmes de la structure "Këru Jigeen Ñi" de Gandiol, dans une démarche collective mêlant transmission, écoute et création, ajoute le texte.

Selon la même source, la restitution publique de ce travail a eu lieu dans le cadre de la 10e édition du festival communautaire "Taaru Gandiol", qui se veut un moment de partage et de convivialité.

Djibril Dramé est un artiste visuel, curateur et réalisateur sénégalais établi à Los Angeles depuis 2016.

Diplômé en journalisme et communication, il dirige une société spécialisée dans l'image, DM Media.

En 2016, Djibril participe à son premier projet de cinéma, "Le Talibé et Moi", en qualité de réalisateur, avant de sortir, en 2017, "Gardienne", un film tourné à Addis-Abeba, en Éthiopie, pour le compte d'un festival itinérant.