Sénégal: Ziguinchor - L'Hôpital de la Paix va bientôt étrenner un appareil d'IRM

Ziguinchor — L'Hôpital de la Paix de Ziguinchor (sud) devrait bientôt disposer d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) dont la livraison est conditionnée à la finalisation des travaux de l'infrastructure devant l'abriter, a-t-on appris du directeur de cet établissement sanitaire, docteur Assane Dramé.

Le bâtiment destiné à l'installation de l'IRM, dont la construction avait débuté en 2024, n'a pu être livré à temps en raison de retards notés et de contraintes liées à la mise aux normes de l'infrastructure, a précisé le directeur de l'établissement dans un entretien avec des journalistes.

Il a toutefois assuré que la situation est en passe d'être résolue grâce à l'implication des autorités sanitaires.

"Dès que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a été informé, les moyens nécessaires ont été mobilisés pour débloquer le dossier", a déclaré docteur Dramé.

Selon lui, l'hôpital et le ministère disposent désormais des ressources requises pour le démarrage des activités dès l'achèvement des travaux.

Le chantier a dernièrement repris de l'élan après une visite de l'entrepreneur, avec une reprise effective des travaux annoncée pour la semaine prochaine, a fait savoir docteur Dramé.

L'installation de l'IRM nécessite des infrastructures conformes à des normes strictes, notamment une alimentation électrique sécurisée et un groupe électrogène fonctionnel, a-t-il relevé.

L'appareil, déjà acquis, est actuellement entreposé à Dakar dans l'attente de la finalisation du bâtiment, a-t-il précisé.

"Il s'agit d'un équipement de dernière génération que l'on ne retrouve, à ma connaissance, qu'à Dakar et à Touba", a souligné le directeur de l'hôpital.

Son arrivée devrait contribuer à améliorer significativement la prise en charge des patients de la région sud, en permettant des examens de haute précision sans nécessité de déplacement vers Dakar, réduisant ainsi les coûts et les délais pour les populations, a expliqué Assane Dramé.

Il a évoqué, à ce sujet, "une avancée majeure" dans le renforcement du plateau technique de l'Hôpital de la Paix, selon lui, en droite ligne de la politique du ministère visant à améliorer l'accès équitable aux soins spécialisés.

"Cette IRM bénéficiera non seulement aux populations de Ziguinchor, mais également à celles de toute la sous-région", a-t-il conclu.