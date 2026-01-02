Cameroun 2026 - Le plaidoyer d'Ateki Seta Caxton pour une renaissance nationale

Dans un message de voeux marquant le passage à l'année 2026, Ateki Seta Caxton, ancien candidat à l'élection présidentielle, a posé un diagnostic sans concession sur la situation du pays. Son discours, teinté de douleur mais porté par une détermination manifeste, revient sur une trajectoire politique récente marquée par des turbulences majeures.

L'homme politique a tenu à rendre un hommage appuyé aux compatriotes ayant perdu la vie, tout en reconnaissant les cicatrices laissées par les contestations sociales, les allégations de fraude électorale et la persistance de la crise anglophone qui continue de peser sur le tissu social camerounais.

Pour Ateki Seta Caxton, le véritable défi du pays ne réside ni dans une pénurie d'idées, ni dans un manque de talents. Fort de son expérience de terrain durant la campagne électorale, il estime que le mal profond de la nation est l'acceptation progressive du fossé qui sépare les promesses politiques des résultats concrets.

Selon lui, cette accoutumance à l'inefficacité constitue le principal frein au développement. Il a ainsi mis en garde les citoyens contre l'attente passive de miracles pour l'année 2026, les invitant plutôt à une introspection collective sur leur capacité à agir différemment et ensemble pour transformer la réalité du quotidien.

L'ancien candidat voit néanmoins une lueur d'espoir dans l'éveil d'une conscience politique plus affirmée au sein de la population. Il observe avec optimisme un engagement croissant des citoyens dans le dialogue intercommunautaire, signe d'une volonté de briser les barrières identitaires.

Pour cette nouvelle année, il appelle à une reconstruction patiente de la nation, fondée sur une gouvernance transparente et une reddition de comptes exempte de haine. Son programme moral pour 2026 met l'accent sur l'autonomisation des jeunes et la mise en place d'institutions solides capables de garantir des élections justes et crédibles.

La question économique reste également au centre de ses préoccupations. Face à la vie chère et à l'insécurité qui frappent de nombreuses régions, Ateki Seta Caxton prône un développement inclusif qui ne laisserait aucune province sur la touche.

Ce processus de transition politique vers une stabilité durable passe, selon lui, par une volonté politique sincère de réformer le système électoral pour restaurer la confiance entre le peuple et ses dirigeants. Il insiste sur le fait que la paix ne peut être le fruit du hasard, mais celui d'une construction méthodique et courageuse de la part de tous les acteurs de la société civile.

En terminant son allocution, Ateki Seta Caxton n'a pas manqué de saluer les Lions Indomptables, symboles de l'unité nationale, en leur souhaitant du succès pour les échéances sportives à venir. Son message pour 2026 se conclut par un appel à la sagesse, à la santé et à l'unité. En plaçant l'engagement citoyen au sommet des priorités, il espère que cette année marquera le début d'une ère nouvelle où la justice sociale et la réforme électorale deviendront les piliers d'un Cameroun réconcilié avec lui-même et résolument tourné vers le progrès.