Sénégal: Recrutement d'enseignants-chercheurs à l'étranger - Le MESRI tire la sonnette d'alarme

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) a exprimé ses préoccupations face au recrutement d'enseignants-chercheurs sénégalais par un pays voisin, alors que ces derniers sont toujours en exercice dans les universités publiques nationales.

Dans une circulaire datée du 31 décembre 2025, adressée aux recteurs des universités publiques, le ministre de l'Enseignement supérieur, Daouda Ngom, indique avoir constaté, à travers une liste d'admis à un recrutement étranger, que cinquante-neuf enseignants-chercheurs sénégalais figurent parmi les bénéficiaires de ce processus.

Selon le document, cet enrôlement d'agents publics sénégalais dans la fonction publique d'un autre État soulève de sérieuses interrogations juridiques et réglementaires, au regard des textes en vigueur dans les universités publiques du Sénégal.