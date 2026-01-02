Afrique: CAN 2025 - Pape Thiaw avant le pays : « Une nouvelle compétition commence »

À la veille du huitième de finale entre le Sénégal et le Soudan, prévu ce samedi à 16h GMT au stade Ibn Batouta de Tanger, le sélectionneur national Pape Thiaw et son joueur Krépin Diatta ont fait face à la presse. Un rendez-vous placé sous le signe du sérieux, de la sérénité et du respect de l'adversaire.

« Bonne et heureuse année 2026 à tous », a d'abord lancé Pape Thiaw à la presse, avant d'entrer dans le vif du sujet. Le technicien sénégalais a rappelé la nécessité d'aborder cette rencontre « avec beaucoup de sérieux » face à une équipe du Soudan « bien organisée » et « capable de poser des difficultés à n'importe quel adversaire ».

Conscient du contexte, il assure que ses hommes ont « préparé les phases défensives » et qu'ils savent « qu'une nouvelle compétition démarre » à partir de cette phase à élimination directe. « Il faut être fort mentalement et efficace sur les opportunités qui se présenteront », a-t-il insisté.

Un adversaire à respecter

Même son de cloche chez le défenseur Krépin Diatta, qui s'attend à « un match âprement disputé ». L'arrière droit des Lions a rappelé que le Soudan, exilé depuis deux ans, reste « une équipe difficile à jouer », soulignant le respect que le Sénégal voue à son adversaire. « Il faudra montrer un visage conquérant pour passer ce tour », a-t-il prévenu, confiant mais lucide.

Interrogé sur l'absence du capitaine Kalidou Koulibaly, suspendu pour ce match, Pape Thiaw s'est voulu rassurant. « J'ai ramené 28 titulaires », a-t-il rappelé. « Certains joueurs ont appris aux côtés de Kalidou et sont prêts à le remplacer. » Le sélectionneur n'a pas dévoilé la paire centrale qu'il alignera, mais a promis « une solution cohérente et compétitive ».

Revenant sur les cinq changements opérés lors du dernier match face au Bénin, Thiaw assume pleinement ses choix : « Je savais que cette question allait venir. C'est ma façon de manager. J'ai fait tourner, mais c'est aussi une coïncidence avec la demande des Sénégalais. » Une manière de rappeler que la rotation fait partie de la stratégie.

Sur l'inefficacité devant le but, le sélectionneur se montre confiant : « On travaille dessus. » Concernant le quiproquo sur le penalty entre Habib Diarra et Chérif Ndiaye lors du dernier match, il a précisé que « le tireur désigné, (Sadio Mané), était déjà sorti » et que la discussion entre les joueurs sur le terrain « s'est faite dans un bon état d'esprit ».

Souvent aligné arrière droit, Krépin Diatta, ailier de formation, reconverti défenseur, a expliqué son adaptation à ce poste : « Depuis trois saisons, je joue à ce poste en club. Durant les qualifications, j'ai déjà évolué ainsi. Le pays passe avant tout. » Une preuve de flexibilité et d'engagement total pour l'équipe nationale.

Une équipe soudanaise solide

Pape Thiaw a loué la solidité du Soudan : « C'est une équipe forte en transition, bien organisée. Le mental sera déterminant. » Il a aussi insisté sur la nécessité « d'être efficace dans les deux surfaces ».

Diatta a également évoqué la bonne ambiance dans le groupe : « Tous les joueurs sont conscients de l'enjeu. On vit bien ensemble et on reste concentrés sur nos objectifs. »

Concernant l'infirmerie, Pape Thiaw s'est voulu rassurant : « Illman a pris un coup mais il sera opérationnel. Moussa Niakhaté, c'était un choix de le ménager. » Interrogé sur d'éventuelles tensions autour du onze de départ, il a balayé d'un revers de main : « Je suis concentré sur la CAN. Je ne sais pas d'où ça sort, je préfère ne pas commenter. »

Avant de conclure, le sélectionneur a eu un mot sur Tanger, la ville qui accueille les Lions depuis le début du tournoi : « C'est une belle ville, avec une population très accueillante. On voulait rester ici. On s'y sent bien, même la presse est bien ici ! »

À la veille de ce huitième de finale, le ton est donc posé : respect de l'adversaire, confiance dans le groupe et concentration maximale. Le Sénégal aborde le Soudan avec humilité mais détermination, convaincu que la route vers les quarts passera par la maîtrise et l'efficacité.