Afrique: Demi-finales - Vers des retrouvailles Cameroun-Égypte ou Côte d'Ivoire ?

Les choses sérieuses commencent, ce samedi 3 janvier 2026, avec les huitièmes de finale de la Can. Le Sénégal, qui a terminé à la première place de son groupe, donnera le tempo. L'équipe de Pape Thiaw est assurée de ne croiser ni le Maroc ni l'Algérie et moins encore le Cameroun avant la finale. Cependant, sur le chemin qui mène au Graal, le Sénégal pourrait tomber sur du très lourd.

Les « Lions » affronteront demain le Soudan, l'un des quatre meilleurs troisièmes du tournoi ; une équipe qu'ils connaissent bien pour avoir partagé avec elle le même groupe lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Face à des « Crocodiles du Nil » qui ont fait preuve d'un marasme offensif, et qui ne sont qualifiés que grâce à un but contre son camp de l'Équato-Guinéen Saul Coco pour leur seule victoire dans cette Can, les hommes de Pape Thiaw ne devraient pas être trop inquiétés.

Une fois l'obstacle soudanais passé, le Sénégal retrouvera en quart de finale, soit le Mali, soit la Tunisie. Deux équipes que les « Lions » connaissent bien pour les avoir croisées à plusieurs reprises. En 17 phases finales de Can, la Tunisie figure, avec la Zambie, en haut du classement des adversaires que le Sénégal a le plus croisés. « ions et « igles de Carthage ont disputé six rencontres au total.

La première fois, c'était à la Can 1965. Au plan comptable, les Sénégalais mènent par deux victoires à une. Les trois autres rencontres se sont soldées par un score nul. La seule et unique victoire des Tunisiens sur le Sénégal remonte à la Can 2004 organisée chez eux.

Lors de cette même compétition, les « Aigles » du Mali et les « Lions » s'étaient neutralisés (1-1) pour leur seule et unique confrontation en Can. Mais la suite du parcours s'annonce plus corsée pour les champions d'Afrique 2021 en cas de succès contre le Mali ou la Tunisie. Un remake de la finale de la Can 2021 ? Un gros morceau attend Sadio Mané et ses coéquipiers en demi-finale si la logique est bien respectée.

Ils pourraient ainsi croiser le vainqueur d'un quart très relevé entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Une affiche qui rappelle bien la finale de l'édition 2006, remportée par les « Pharaons » aux dépens des « Éléphants ». On pourrait se retrouver avec un remake de la finale de la Can 2021, qui avait vu les « Lions » battre les « Pharaons » à la série des tirs au but, mais faudrait-il que l'Égypte parvienne à sortir indemne de son duel avec la Côte d'Ivoire.

Par contre, les hommes d'Emerse Faé, s'ils parviennent à vaincre le signe indien face aux septuples champions d'Afrique, pourraient de nouveau se dresser sur la route des « Lions » qu'ils avaient éliminés en huitième de finale de la dernière Can remportée chez eux.

Cette confrontation aura une saveur particulière, un parfum de revanche flotterait dans l'air. Pour atteindre la finale et décrocher une deuxième étoile, Édouard Mendy et ses coéquipiers devront d'abord franchir de gros obstacles et beaucoup s'employer face à des adversaires tout aussi ambitieux. Il s'y ajoute que le football n'est pas une science exacte ; ce n'est donc pas toujours les meilleurs qui gagnent.

D'ailleurs, la Côte d'Ivoire a récemment montré que les futurs champions ne sont pas toujours ceux qui dominent la phase de groupes, mais ceux qui montent en puissance au fil des matchs.