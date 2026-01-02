Afrique: Soudan - Sénégal - Appiah croit à l'exploit et appelle à l'unité de son peuple

2 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Gora Diop, Oumar Ndongo et Moussa Sow

À quelques heures de retrouver le Sénégal, le sélectionneur soudanais Kwesi Appiah s'est présenté en conférence de presse aux côtés de son capitaine Bakhit Khamis.

L'ancien coach du Ghana a affiché un discours empreint de respect mais aussi de détermination.« Le Sénégal est une grande équipe, nous la respectons beaucoup, mais nous ne la craignons pas », a-t-il lancé d'entrée.

Malgré les incertitudes en défense, dues à l'absence d'un championnat depuis trois ans au Soudan, Appiah se veut confiant : « Quand il y a des blessures, je prends les décisions selon les joueurs disponibles. Contre le Sénégal, j'alignerai la meilleure équipe possible. » Il promet d'ailleurs « mettre en place des tactiques pour marquer » face à des Lions qu'il sait redoutables.

Le capitaine Bakhit Khamis, lui, a évoqué les difficultés d'un groupe contraint de jouer en exil : « C'est très dur de vivre loin de nos familles depuis trois ans. Mais nous essayons de nous adapter et de rendre notre peuple fier. »

« Le football unit le peuple soudanais »

Appiah a insisté sur la portée symbolique du parcours de son équipe : « Le football unit les peuples. Après notre victoire contre la Guinée équatoriale, même les soldats ont déposé les armes pour célébrer. Nous prions pour que la paix revienne au pays. »

Quant à la suite du tournoi, le technicien ghanéen se veut ambitieux : « Nous sommes venus pour aller le plus loin possible... pourquoi pas gagner la Coupe ? »

Enfin, Appiah a plaidé pour une plus grande reconnaissance des entraîneurs africains : « Il faut qu'on nous donne plus d'opportunités. Nous devons faire deux fois plus pour être respectés sur le continent par rapport aux entraîneurs étrangers. »

Lire l'article original sur Le Soleil.

