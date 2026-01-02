Soudan: Al-Burhan prononce son allocution de l'intérieur du Palais Républicain à l'occasion de l'indépendance

Le Président du Conseil de souveraineté transitoire (CST) et Commandant général des Forces Armées Soudanaises, Lieutenant Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a félicité le peuple Soudanais à l'occasion du 70e anniversaire de la glorieuse indépendance du Soudan, rendant hommage aux sacrifices des forces armées et des forces de soutien dans la « Bataille de la dignité ».

Dans une allocution prononcée de l'intérieur du Palais Républicain, Al-Burhan a affirmé sa confiance en la victoire d'Allah dans la bataille existentielle de la dignité menée par le peuple Soudanais, soulignant que la victoire est imminente et sera du côté de la nation Soudanaise.

Il a déclaré que la bataille actuelle a unifié la conscience du peuple soudanais dans toutes les régions du pays, réaffirmant l'engagement des Forces Armées et des autres forces régulières à se tenir fermement au côté du peuple pour réaliser ses aspirations pour la liberté, la paix et la justice.

Al-Burhan a également salué les forces politiques qui soutiennent la cause de la patrie, soulignant que la porte de la réconciliation nationale reste ouverte devant tous ceux qui veulent se joindre à la « la voix de la patrie et de la vérité » et oeuvrer pour la construction d'un État de citoyenneté qui accueille tous les Soudanais.