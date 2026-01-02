Soudan: Al-Burhan prononce son allocution de l'intérieur du Palais Républicain à l'occasion de l'indépendance

2 Janvier 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président du Conseil de souveraineté transitoire (CST) et Commandant général des Forces Armées Soudanaises, Lieutenant Général Abdel-Fattah Al-Burhan, a félicité le peuple Soudanais à l'occasion du 70e anniversaire de la glorieuse indépendance du Soudan, rendant hommage aux sacrifices des forces armées et des forces de soutien dans la « Bataille de la dignité ».

Dans une allocution prononcée de l'intérieur du Palais Républicain, Al-Burhan a affirmé sa confiance en la victoire d'Allah dans la bataille existentielle de la dignité menée par le peuple Soudanais, soulignant que la victoire est imminente et sera du côté de la nation Soudanaise.

Il a déclaré que la bataille actuelle a unifié la conscience du peuple soudanais dans toutes les régions du pays, réaffirmant l'engagement des Forces Armées et des autres forces régulières à se tenir fermement au côté du peuple pour réaliser ses aspirations pour la liberté, la paix et la justice.

Al-Burhan a également salué les forces politiques qui soutiennent la cause de la patrie, soulignant que la porte de la réconciliation nationale reste ouverte devant tous ceux qui veulent se joindre à la « la voix de la patrie et de la vérité » et oeuvrer pour la construction d'un État de citoyenneté qui accueille tous les Soudanais.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.