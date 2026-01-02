Congo-Brazzaville: Réveillon d'armes - La Force publique prête à sécuriser le scrutin présidentiel

« Pour l'année 2026, l'action de la Force publique devra se focaliser en priorité sur la sécurisation de l'élection présidentielle, scrutin de mars », a indiqué le chef d'état-major général (Cemg) des Forces armées congolaises (FAC), le général Guy Blanchard Okoï, lors du Réveillon d'armes le 31 décembre à Brazzaville.

La sécurisation de la présidentielle de mars prochain est l'un des axes majeurs de l'action de la Force publique pour l'année qui vient de commencer. « La conférence initiale de planification y relative a déjà fixé le cadre de travail et de soutien aux organes en charge de l'élection », a fait savoir le Cemg avant de recevoir, en la matière, les instructions du président de la République, chef suprême des armées à l'occasion du Réveillon d'armes.

Le lien armée-nation renforcé

Rendant compte de l'exécution des missions au cours de l'année 2025, le général Guy Blanchard Okoï a indiqué que les opérations de recrutement et d'incorporation du contingent 2023 au sein de la Force publique ont été conduites et suivies conformément aux textes règlementaires en vigueur.

« La formation et l'emploi des jeunes recrues au sein des FAC, les personnels issus de la vague A ont déjà été affectés au sein des corps de troupes où ils poursuivent leur formation de spécialité par arme. Ceux de la vagues B suivent actuellement leur formation complémentaire. Ceux de la dernière vague sont engagés dans la phase de la formation commune de base », a expliqué le Cemg.

S'agissant de la police et de la gendarmerie, les jeunes gens incorporés ont été présentés au drapeau après leur formation commune de base. Ils entameront dans les prochains jours la phase de formation professionnelle qui devra durer douze mois. L'opérationnalisation de la première compagnie du génie travaux se poursuit. Le processus d'acquisition des équipements et des matériels est engagé.

Dans le cadre du renforcement du lien armée-nation, la Force publique continue de se mobiliser pour apporter un appui significatif aux actions d'assainissement des villes de Brazzaville et de Pointe-Noire contribuant ainsi à l'amélioration du cadre de vie de la population.

Dans un discours bilanciel, le général Guy Blanchard Okoï a rappelé que 2025 qui vient de s'achever a aussi été pour la Force publique l'année de commémoration du 50ème anniversaire de l'intégration des personnels féminins au sein de ces différentes composantes. Les femmes en uniforme, a-t-il souligné, oeuvrent sans relâche au service de la nation.

Le Cemg a, par ailleurs, fait savoir que les forces de sécurité intérieur ont accentué les contrôles aux frontières grâce à la consolidation des infrastructures techniques et à l'interconnexion des postes frontaliers. Ce qui a conduit à une meilleure régulation des flux migratoires, à la saisie et la destruction de tonnes de produits illicites.

Une force publique engagée dans la défense du territoire

« Le projet de création d'une académie internationale de lutte contre la criminalité environnementale portée par votre vision, votre leadership dans la diplomatie climatique mondiale a connu son lancement le 3 novembre 2025 à Oyo. Cette future académie sera un outil indispensable au renforcement des capacités nationales et africaines dans la prévention, la poursuite et la répression des atteintes criminelles à l'environnement », a déclaré le général Guy Blanchard Okoï.

Il a également évoqué l'excellence de la coopération en matière de défense et de sécurité entre le Congo et d'autres pays en indiquant : « Le Congo est engagé dans la sécurité collective au-delà de ses frontières. Le renforcement de la coopération technique ouvre les perspectives concrètes d'amélioration des capacités de nos équipements, nos infrastructures ».

« La Force publique tout entière et unie réaffirme devant vous son engagement à assurer la défense du territoire national et des populations dans la loyauté aux institutions. Elle ne se départira jamais de son serment », a souligné le général Guy Blanchard Okoï.