Sénégal: Podor - Le préfet appelle à une appropriation des réalisations du projet AIDEP

Podor — Le préfet de Podor (nord), Amédoune Diop, exhorte les collectivités territoriales et les organisations de producteurs de ce département à s'approprier les réalisations du projet Agriculture irriguée et développement économique de Podor (AIDEP), afin d'en assurer la pérennité.

Le projet AIDEP "s'inscrit dans la vision nationale de développement local et de gouvernance de proximité avec des acquis notables en matière de sécurisation foncière, de renforcement des capacités des acteurs locaux et de mise à disposition de ressources financières au profit des collectivités territoriales sous forme d'appui budgétaire", a-t-il expliqué.

Le chef de l'exécutif départemental a également mis en exergue la prise en compte de la dimension genre dans la mise en œuvre du projet, mercredi à Podor, lors d'un atelier de présentation de ses résultats aux autorités administratives, aux acteurs et aux partenaires.

"Cet atelier a été un cadre privilégié pour faire le bilan du chemin parcouru, apprécier les résultats satisfaisants obtenus et tirer les enseignements nécessaires pour l'avenir", a indiqué Amédoune Diop.

L'autorité administrative a exhorté les collectivités territoriales, les organisations de producteurs et l'ensemble des parties prenantes à s'approprier les réalisations de ce projet financé par l'Agence française de développement (AFD), en vue d'en assurer la pérennité au-delà de la durée du programme.

Le délégué local de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du Fleuve Sénégal et des vallées du Sénégal et de la Falémé (SAED), El Hadji Mbargou Lo, s'exprimant au nom des structures partenaires, a salué la pertinence et l'opportunité de ce projet "inclusif et participatif".

Selon lui, l'AIDEP a permis de renforcer la base productive locale, à travers l'amélioration des superficies irrigables et la sécurisation des terres de décrue, tout en accompagnant les communes et les communautés dans la maîtrise de leur espace.

Il a insisté sur l'innovation que constitue le Fonds d'appui intercommunal, un mécanisme d'appui budgétaire directement versé dans les comptes des communes, leur permettant de prendre en charge des besoins prioritaires liés à l'agriculture, à l'élevage et au développement économique local.

Mbargou Lo a également souligné que le projet a favorisé l'utilisation d'outils de planification et d'animation du développement économique local, contribuant ainsi à une meilleure gouvernance territoriale.