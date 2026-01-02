Congo-Kinshasa: L'ONG CONAFOD engagée pour l'amélioration des réponses humanitaires au Nord-Kivu

Le Conseil National des Fora des ONG Humanitaires et de Développement (CONAFOD) réaffirme son engagement à améliorer la localisation de l'aide en faveur des communautés affectées dans la province du Nord-Kivu.

Cette structure a été officiellement présentée aux médias ce vendredi 2 janvier lors d'un point de presse.

Selon Florant Bab, coordonnateur du secrétariat technique du CONAFOD, la province fait face à une crise humanitaire persistante. La mission de l'organisation consiste à veiller à ce que la majeure partie des financements fournis par les bailleurs parvienne réellement aux bénéficiaires sur le terrain.

« On s'était rendu compte que les organisations nationales étaient dispersées, ce qui ne permettait pas aux partenaires d'avoir un interlocuteur unique. Désormais, les organisations nationales disposent d'un interlocuteur valable : le CONAFOD, qui oeuvre pour l'avancement de la localisation de l'aide en RDC. La localisation de l'aide est une dynamique qui vise à ce que l'aide soit portée par les communautés et pour les communautés, en limitant les intermédiaires. Car nous avons constaté qu'avec trop d'intermédiaires, les fonds arrivent aux communautés tellement réduits qu'ils ne répondent plus aux besoins exprimés », a expliqué Florant Bab.

Le CONAFOD fait également partie du mécanisme de coordination de l'action humanitaire, renforçant ainsi le rôle de l'OCHA et rapprochant davantage les acteurs locaux dans ce processus.

A ce jour, le CONAFOD fédère déjà un réseau de 124 organisations humanitaires locales opérant dans la province du Nord-Kivu.