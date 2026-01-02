Congo-Kinshasa: En 2026, Guy Kabombo priorise la reconquête des territoires occupés

Pour l'année 2026, le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale place en priorité la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et la reconquête des zones actuellement sous occupation.

Guy Kabombo Muadiamvita a exprimé ce voeu dans un message adressé à Radio Okapi le 1er janvier. Il a souligné la détermination des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) à défendre la souveraineté nationale et à protéger les citoyens sur toute l'étendue du pays.

Le vice-Premier ministre a également rendu hommage aux militaires tombés sur le champ d'honneur et encouragé les FARDC pour leur engagement indéfectible sous le drapeau national.

« Les ténèbres ne régneront pas toujours », a-t-il affirmé, rappelant que 2026 s'annonce comme une année porteuse d'espoir et de renouveau pour la nation.

Guy Kabombo Muadiamvita réaffirme son attachement à la paix, à la sécurité et au développement, tout en appelant les Congolais à la solidarité, au courage et à la confiance en l'avenir.

Un jour auparavant, soit le 31 décembre, le vice-Premier ministre en charge de la Défense nationale avait effectué un suivi régulier des capacités opérationnelles des FARDC, avec un accent particulier sur les infrastructures militaires, à Kalemie, dans la province du Tanganyika.

Au cours de son séjour, Guy Kabombo Muadiamvita a dirigé une séance de travail stratégique à huis clos au quartier général du 22e Groupement de la Force navale.

Cette rencontre, organisée en présence du chef d'État-major général adjoint chargé des opérations et des renseignements, a permis de passer en revue les enjeux sécuritaires et les défis opérationnels propres à cette unité.

La visite s'est poursuivie par une inspection des installations logistiques et techniques, notamment les structures de maintenance et d'appui opérationnel.

A travers cette démarche, Guy Kabombo Muadiamvita a voulu apprécier les conditions de travail des militaires et identifier les besoins prioritaires en vue du renforcement des moyens de défense dans cette partie du pays.