Sénégal: Secteur des infrastructures - Plus de 280 kilomètres de routes livrés en 2025, selon le président de la République

Le président de la République lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2025, a mis en exergue les efforts du gouvernement dans le domaine des infrastructures. Il a affirmé que les infrastructures ont continué de transformer la vie quotidienne.

« Près de 280 kilomètres de routes ont été livrés, plus de 100 kilomètres de pistes rurales ont reconnecté 86 localités, et l'accès à l'eau potable comme à l'électricité s'est élargi avec 831.799 concitoyens qui ont eu pour la première fois accès à l'électricité », a révélé Bassirou Diomaye Faye. Il a indiqué ces résultats, parmi d'autres, rapprochent les familles, soutiennent l'activité économique et redonnent souffle à des zones longtemps enclavées.

M. Faye a souligné que les infrastructures connaîtront une accélération significative. «Plus de 100 milliards seront engagés pour les routes, les aménagements urbains et les équipements structurants, y compris ceux liés aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Les programmes Pudc, Puma et Promovilles disposeront de 51 milliards pour renforcer les services de base et désenclaver les territoires », a-t-il dit. En plus, la construction du deuxième pont de Ziguinchor, avec une dotation initiale de 25 milliards de FCA, améliorera durablement la mobilité dans cette région.