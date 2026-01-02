Afrique de l'Ouest: Consolidation quinquennale de la BRVM - 99,15 % de progression en 5 ans

La BRVM clôture 2025 sur une performance remarquable malgré un contexte économique mondial incertain. Le BRVM Composite progresse de +25,26 % sur l'année, le BRVM 30 de +19,82 % et le BRVM Prestige de +25,61 %. Sur cinq ans, l'indice composite affiche une hausse cumulée de 99,15 %, passant de 145,37 points en 2021 à 345,75 points fin 2025.

La capitalisation boursière du marché des actions atteint 13 330,71 milliards FCFA, en hausse de 32,27 %, tandis que le marché obligataire pèse 11 450,61 milliards FCFA, portant la capitalisation totale à 24 781,32 milliards FCFA, soit 18,37 % du PIB de l'UEMOA. Le volume des titres échangés double presque, atteignant 269,56 millions, tandis que la valeur des transactions baisse légèrement à 351,29 milliards FCFA. La nouvelle cotation de la BIIC Bénin renforce l'offre du marché.

L'année 2025 est également marquée par des avancées structurelles et innovantes : introduction du BRVM Composite Total Return, révision de la classification sectorielle, publication de l'instruction sur le Profit Warning, développement des outils analytiques, et exploration de nouveaux produits financiers (produits dérivés, ETF, indices ESG).

La BRVM se positionne ainsi cinquième place sur le continent africain, confirmant son attractivité, sa liquidité et son rôle stratégique pour le développement économique de l'UEMOA.

2026 s'ouvre sous de bons auspices avec la poursuite du renforcement du marché et de l'innovation financière.