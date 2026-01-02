Tunisie: La Bourse de Tunis annonce le franchissement de la barre symbolique des 13 000 points de son indice Tunindex en 2025.

L'indice Tunindex, l'indice de référence de la Bourse de Tunis, a prolongé la tendance haussière des quatre années, avec un rythme croissant durant la majorité de l'année 2025, franchissant la barre symbolique des 13 000 points, a annoncé la direction de cette bourse de valeurs dans un bilan qu'elle a dressé.

Elle ajoute que cette performance lui a permis de clôturer l'année à son plus haut niveau historique, 13 449,95 points, et enregistrant ainsi un gain de 35,12%. De l'avis toujours des responsables de la Bourse de Tunis « cette performance est tributaire essentiellement aux impacts positifs sur le comportement des cours des actions des sociétés performantes ayant publié de bons résultats au titre de l'exercice 2024 ou décidé de bons niveaux de dividendes. »

Estimé en Dollar, le Tunindex a enregistré une hausse de 48,75% et estimé en Euro, il s'est apprécié pour atteindre 32,76%.

Le Tunindex20, composé des 20 plus grandes valeurs et les plus liquides sur le marché, a répliqué la même tendance que l'indice Tunindex. Il a clôturé l'année 2025 à 5 975,28 points, enregistrant un gain de 36,30%.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la direction de la Bourse de Tunis, le bilan annuel des indices sectoriels est largement positif, puisque sur les douze indices publiés par la Bourse (secteurs et sous-secteurs), dix ont connu des performances positives, dont 7 qui ont même surperformé le TUNINDEX.

L'analyse des performances des indices sectoriels place l'indice « Services aux Consommateurs » à la tête du classement avec un gain de 59,32%, suivi de l'indice « Biens de Consommation » avec une performance de 40,40% et l'indice « Sociétés financières » avec un gain de 39,48%.

Pour les indices des sous-secteurs, l'indice « Distribution » s'est octroyé la meilleure performance avec une progression de 59,33%, suivi par l'indice « Services financiers » avec un gain de 49,77%.

Concernant la capitalisation boursière du marché, les dirigeants de la Bourse de Tunis indiquent dans leur bilan qu'elle a enregistré une hausse de 31% correspondant à 8 199 millions de dinars (MD), pour s'établir à 34 666MD contre 26 467MD à la fin de l'année 2024. Selon eux, les Sociétés Financières dominent encore la capitalisation boursière du marché avec une part de 54%, suivies par les Biens de Consommation et l'Industrie qui s'adjugent respectivement 28,3% et 6,9%.

Par ailleurs, durant l'année 2025, le volume global des échanges sur la Bourse de Tunis a enregistré une hausse de 46,3% pour atteindre 5 378MD contre 3 675MD durant l'année 2024.

« Les volumes échangés sur la Cote de la Bourse ont accaparé 56,9% du volume global des échanges, 2,0% sur le Hors-Cote et 41,1% pour les enregistrements et les déclarations », ont laissé entendre les responsables de la Bourse de Tunis.

Sur un autre registre, ils avancent concernant le comportement des actions cotées que la balance des variations des cours durant l'année 2025, a été marquée par les hausses qui ont touché 57 valeurs, et par les baisses de 17 valeurs. Le top 5 des valeurs les plus performantes durant l'année 2025 sont ASSAD qui a clôturé l'année sur un rendement de 412,9%, suivi de TUNINVEST-SICAR avec 359,5%, PGH avec 118,3%, ESSOUKNA avec 111,5% et TPR avec 88,8%. Trois actions bancaires ont clôturé l'année sur des hausses de cours assez remarquables ; UBCI : +63%, ATTIJARI BANK : +61,4% et BNA : +59,8%.

En revanche, la baisse la plus importante a touché les titres de SANIMED, SOTIPAPIER et SOTEMAIL qui se sont dépréciés respectivement de 61,2%, 43,1% et 30.2%.

Enfin, les dirigeants de la Bourse de Tunis soulignent que la capitalisation boursière détenue par les étrangers, qui demeure essentiellement stratégique, a augmenté de 1 364MD en 2025 pour passer à 6 552MD représentant 18,9% de la capitalisation globale du marché contre 5 188MD et une part de 19,6% en 2024.