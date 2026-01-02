Sénégal: Rétro 2025 - Saint-Louis - Entre crises sanitaires, tensions sociales et dynamiques de résilience

La région de Saint-Louis a été durement éprouvée en 2025 par l'épidémie de la fièvre de la Vallée du Rift avec plus de 300 cas positifs dénombrés dans les cinq districts sanitaires (Saint-Louis, Richard Toll, Dagana, Podor et Pété) relevant de la Région Médicale de Saint-Louis ainsi qu'une dizaine de décès enregistrés.

Toutefois, grâce à l'engagement, à l'abnégation et à la détermination des membres du Comité régional des Gestions des épidémies, la situation a connu, quelques semaines plus tard, une tendance baissière.

Toujours dans ce secteur de la Santé, la région a accueilli au courant de l'année 2025, les cinquièmes journées sénégalaises de périnatologie, consacrées à l'hématologie et à l'immunologie périnatale. A cela, s'est ajoutée la caravane nationale pour l'élimination du cancer du col de l'utérus au cours de laquelle, plus de 700 patientes ont été dépistées gratuitement et près d'une centaine de sages-femmes formées dans les districts sanitaires de Saint-Louis, Podor et Kanel.

Dans le même temps, La Brigade régionale d'hygiène de Saint-Louis a procédé à la saisie d'une importante quantité de produits impropres à la consommation composés de caisses de cafés Touba, de piments et de pots de pâtes d'arachide d'une valeur marchande estimée à 2 640 000 francs CFA.

L'année 2025 a vu l'arrestation puis l'emprisonnement de Mansour Faye, ancien ministre et maire de la ville. Il a été mis en cause dans le cadre de procédures engagées par le Pool judiciaire financier pour des faits présumés liés à la gestion des fonds publics, notamment ceux mobilisés durant la riposte contre la pandémie de Covid-19. Les accusations portaient essentiellement sur des soupçons de détournement de deniers publics, de mauvaise gestion et de violations des règles de passation de marchés.

À l'issue de son audition, il avait été placé sous mandat de dépôt le 26 mai, une décision qui a provoqué de vives réactions politiques et sociales dans la région. Ses soutiens ont dénoncé une procédure à caractère politique, tandis que les autorités judiciaires ont réaffirmé leur volonté de lutter contre l'impunité. Il a été remis en liberté, le 25 septembre, après quatre mois de détention.

L'année 2025 a été également marquée par la situation de crise persistante dans le secteur de l'Enseignement Supérieur, avec des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre notés à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Des mots d'ordre de grève répétés ont été décrétés pour réclamer l'intégration des ayant droits dans les états de paiement des bourses ainsi que la reprise des chantiers inachevés au sein des campus sociaux

Autre secteur fortement secoué, est celui de la pêche, marqué par de multiples sorties médiatiques des pêcheurs et mareyeurs de la Langue de Barbarie. Ces derniers ont réclamé l'octroi de licences de pêche, la résolution définitive du problème de la brèche, responsable de plus de 700 victimes et de d'importants dégâts matériels, ainsi que des réponses concrètes face à la raréfaction de la ressource halieutique.

De leur côté, les producteurs de riz de la vallée du fleuve Sénégal sont récemment montés au créneau, pour exprimer leur détresse face aux difficultés de commercialisation qu'ils rencontrent. Cette situation contraste avec la tenue en janvier 2025, des Assises de la riziculture dans la région. Cette rencontre de trois jours, présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, avait permis aux acteurs de la filière, d'échanger sur les thématiques allant de la base productive à la mécanisation, en passant par les intrants agricoles, la gestion des risques, le financement agricole, la transformation et la commercialisation.

Dans le secteur du tourisme, les acteurs de Saint-Louis, ont exprimé leur mécontentement à l'égard du bureau sortant du Syndicat d'Initiative qu'ils ont accusé de les avoir exclus de ses instances.

Par ailleurs, l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis a accueilli en début décembre 2025 le Tour Aérien du Sénégal, offrant ainsi aux élèves de l'académie régionale, l'opportunité de se rapprocher des appareils et des équipages afin de découvrir les métiers de l'aviation.

Un autre fait marquant a été l'inauguration des centres de compétences de Saint-Louis, par l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes (ANPEJ) avec pour objectif d'incuber plus de 1 000 jeunes par an de favoriser leur insertion professionnelle.

La région de Saint-Louis a reçu la visite du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre de sa tournée économique effectuée en juin 2025. A cette occasion, le chef de l'Etat a insisté sur l'industrialisation qu'il a présentée comme un levier essentiel pour renforcer le développement davantage l'agriculture, pilier de l'économie nationale.

Son épouse, Madame Marie Khone Faye, a également séjourné à Saint-Louis également au cours du même mois, appelant au soutien de l'éducation et exhortant solennellement les parents à scolariser leurs enfants.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a pour sa part, présidé au mois d'août 2025 la journée nationale de l'Arbre célébrée dans la forêt classée de l'arrondissement de Rao.

Sur le plan culturel, l'année 2025, a été rythmée par plusieurs évènements, notamment le Festival international de Jazz de Saint-Louis, le festival Métisson et d'autres rendez-vous culturels. Elle a été aussi marquée par le lancement des festivités commémoratives des 50 ans de carrière de l'artiste Suleymane Faye à travers un panel organisé à l'Institut Français de Saint-Louis sur sa vie et son oeuvre.

Cependant, un drame reste profondément ancré dans la mémoire des populations de la localité de Mpal. C'est le meurtre en février d'un homme âgé d'une quarantaine d'années, retrouvé mort, égorgé et son corps abandonné dans les buissons en bordure de route. Un crime qui avait suscité une vive colère les populations du département de Saint-Louis.

L'année 2025 c'est aussi le Sacre du nouvel évêque du diocèse de Saint-Louis après plus de deux années d'attente. Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye a été intronisé le 12 juillet 2025.